تعرف على سعر ومواصفات هاتفي شاومي في مصر

كشفت شركة شاومي المتخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة عن هاتفها الجديد Xiaomi 12T Series والذي تم طرحه في السوق المصرية .

ويأتي الهاتف الجديد للمنافسة في فئة الهواتف المتوسطة العُليا أو فئة الـ Flagship Killer، وقدمت شاومي خلال مؤتمر صحفي هاتفي Xiaomi 12T الجديد وأيضاً Xiaomi 12T Pro من سلسلة T.

وصممت الهواتف الجديدة للمنافسة في جودة الكاميرا وقوة التصوير والذي يهم صُناع المحتوى في الوقت الحالي بشكل كبير، وبالتجربة عن قرب للهواتف الجديدة بحضور الصحفيين والموثرين التقنيين فقد نالت الهواتف الجديدة إعجاب الجميع بسبب جودة الكاميرات والتصوير ومعالجة الصور بأفضل التقنييات.

وطرحت شاومي الهاتفين الجديدين بمواصفات مميزة جداً، من أبرزها المعالج القوي الداعم لشبكات 5G ، مع شاشة كبيرة من نوع أموليد بدقة فائقة الوضوح، وكاميرات عالية الدقة تقدم تجربة تصوير رائعة، بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

واستعرض المتحدثون في المؤتمر الصحفي المميزات التي تتمتع بها كاميرا الهاتف الـ 200 ميجا بيكسل وتقنيات التصوير المُختلفة مع اوضاع تصوير جديدة مثل وضع الـ Pro-cut الذي يُتيح اخذ لقطات مختلفة في نفس الصورة وكأنها عدهّ صور ، بالإضافة للتقنيات المُدمجة في الهاتف مثل دعم الهاتف للتصوير لـ 4K والتثبيت البصري مع معالج كوالكوم سناب دراجون 8+ جين 1 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X2 بتردد 3.19 جيجا هيرتز

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.67 بوصة بدقة 1220×2712 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 446 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 900 شمعة ومعدل تحديث 120 هرتز معدل استجابة للمس 480 هرتز ودعم للـHDR10+ مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس على الشاشة

وواجهة شاومي MIUI 13 مبنية على نظام تشغيل Android 12

ويأتي هاتف Xiaomi 12T الـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت تخزين داخلى بسعر 14,999 جنيه

هاتف Xiaomi 12T Pro الـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت تخزين داخلى بسعر 18,999 جنيه.

كما أعلنت شاومي ايضاً عن طرح عدد من المنتجات القابلة للارتداء حيث طرحت ساعتها الذكية الأغلى والافضل Xiaomi Watch S1 والتي تأتي بتصميم أنيق و سوارين أحدهما رئيسي والآخر رياضي مع واجهة من الكريستال الياقوتى ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، وظهر بلاستيكي مقاوم للماء (5ATM) مع بطارية ليثيوم بوليمر سعة 470 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة.

وبالحديث عن الساعات الرياضية فقد طرحت شاومي ساعة Xiaomi Watch S1 Active بمظهرها الرياضي والوان متعدده مع بطارية تدوم حتى 12 يوم ومساعد صوتي وأوضاع تدريب مختلفة.

كما طرحت شاومي ايضا تقنيات مختلفة وقوية في أحدث منتجاتها في السماعات اللاسلكية المتوافرة في Xiaomi Buds 3T Pro و Xiaomi Buds 3T التي تأتي بمقاومة كاملة للماء مع تقنيات لتجمسيم الأصوات وعزل الضوضاء بشكل كامل وبطارية تدوم حتي 6 ساعات .