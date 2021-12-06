تعرف على سعر ومواصفات هاتفي انفينيكس HOT 11 وHOT 11S في مصر

أطلقت شركة Infinix العالمية والمتخصصة في صناعة التكنولوجيا الذكية، هاتفها الذكي الجديد HOT 11 /11S في مصر. يأتي هاتف Infinix HOT 11S الجديد بمعالج Helio G88 ثنائي الشريحة وهو ما يدعم سهولة التنقل بين الشاشات المختلفة بفضل التردد العالي للمعالج…

أطلقت شركة Infinix العالمية والمتخصصة في صناعة التكنولوجيا الذكية، هاتفها الذكي الجديد HOT 11 /11S في مصر.

يأتي هاتف Infinix HOT 11S الجديد بمعالج Helio G88 ثنائي الشريحة وهو ما يدعم سهولة التنقل بين الشاشات المختلفة بفضل التردد العالي للمعالج ثماني النواة وهو ما يدعم أيضا وجود شاشة 90 هرتز 6.78 بوصة فائقة الدقة والوضوح لتكتمل منظومة الأداء القوي بوجود بطارية 5000 مللي أمبير مع Power Marathon، والتي أثبتت كفاءة عالية واستمرارية طويلة المدى مع الألعاب الحديثة كما يأتي الجهاز بشاحن TypeC مع ميزة 18W Super Charge، وكاميرا ثلاثية العدسة بفتحة تصل 50 ميجابكسل بالإضافة إلى مكبرات صوت مزدوجة سينمائية مع DTS.

أما النسخة الأصغر وهي هاتف 11Infinix HOT فيأتي بمعالج ألعاب Helio G70 يحقق استجابة مثالية مع شاشة 6.6 بوصة وبطارية 5200 مللي أمبير تتيح اللعب لمدة 14 ساعة متصلة مع خاصية Power Marathon Lasting Fun، ومكبرات صوت مزدوجة سينمائية مع DTS بالإضافة إلى شاحن TypeC مع ميزة 18W Super Charge، وسهولة فتح الهاتف ببصمة الوجه والأصابع.

هاتف Infinix HOT 11S الجديد، المزود بشاشة تصل دقتها 1080 * 2460 90 هرتز 6.78 بوصة FHD، حيث يمنح المستخدم منصة مثالية لاستخدام الوسائط عبر الإنترنت ولعب الألعاب المليئة بالإثارة ومشاهدة الأفلام، وخاصية Dar-link لتحسين الألعاب، فإن هاتف Infinix HOT 11S الجديد يسعى لتلبية الطلب المتزايد باستمرار للشباب اليوم، بفضل خيارات الذاكرة بما في ذلك 4 + 64 GB ، 4 + 128 GB ، 6 + 128 جيجابايت جميعها تعمل على نظام Android 11 XOS 7.6.

كما جاء هاتف11 Infinix Hot الجديد مدعوم بشريحة ثنائية، ومزود بشاشة بمقاس 6.6 بوصة بدقة FHD +، والذي يضمن التحكم الدقيق والأداء القوي في عالم الألعاب حيث تدعم صورة حية للألعاب ومقاطع الفيديو وتصفح الويب والمهام المتعددة.

يأتي هاتف Infinix HOT 11S الجديد مزودا بالكامل بكاميرا ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F1.6 فائقة الاتساع، مما يسمح لها بالتقاط صور رائعة في معظم ظروف الإضاءة.

كما تلتقط الكاميرا ذات الزاوية العريضة الحادة بدقة 8 ميجابكسل صور سيلفي مثالية تعمل ليلاً ونهارًا جنبًا إلى جنب مع الضوء الخافت المزدوج الذي يحسن وضوح الوجه وسطوعه في الظلام، حيث يحتوي هاتف Infinix HOT 11S الجديد على جميع الأدوات لتجربة تصوير هاتف ذكي سلسة وبسيطة ومرضية.

تم تصميم هاتف Infinix HOT 11S الجديد، بدرجات الألوان العصرية المستوحاة من الأمواج حيث يتوافر الهاتف بأربعة خيارات ألوان مختلفة وأنيقة وحديثة وهي: Polar Black و Purple و Green Wave و Silver Wave.

يأتي هاتف Infinix HOT 11S الجديد في الأسواق المصرية، بسعر 2799 جنيه فيما يأتي هاتف Infinix HOT 11 بسعر 2388 جنيه.