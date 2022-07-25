تعرف على سعر ومواصفات ساعة Huawei Watch GT 2 Pro

أطلقت شركة هواوي ساعة هواوي جي تي 2 برو، وأكثر ما يميزها هو التصميم الجذاب والبطارية التي تتميز بأنها تدوم لفترات طويلة من الشعل المستمر، بجانب امتلاكها خواصّ كقياس النبض وقياس نسبة الأكسجين في الدم.

مواصفات ساعة Huawei Watch GT 2 Pro

تمتاز ساعة هواوي الجديدة بتصميم وخامات مميزة، حيث يأتي الهيكل مصنوعًا من التيتانيوم، وموجود به أزرار التحكم، كما أن الظهر مصنوع من السيراميك، وموجود به قاعدة الشحن ومجموعة من المستشعرات.

ويأتي وزن ساعة هواوي حوالي 52 جرامًا لمقاس 46 ملم (الأبعاد: 46.7×46.7×11.4 ملم) وألوان الساعة: الأسود، والرمادي، والحديث هنا عن لون الهيكل نفسه.

أما بالنسبة لسير/ سوار الساعة: سوار أسود مصنوع من المطاط أو سوار بني مصنوع من الجِلد مقاومة للماء بمعيار ISO 22810: 2010 بحيث يمكن ارتداؤها خلال السباحة وممارسة النشاطات المائية السطحية، ولكن لا يمكن استخدامها خلال التزلج على المياه أو الغوص لمسافات عميقة.

وتأتي ساعة هواوي واتش جي تي 2 برو بشاشة من نوع AMOLED حجمها 1.39 بوصة وبدقة 454*454 بكسل، وهذه الدقة تعطي كثافة بيكسلات حوالي 326 بكسل لكل بوصة، كما أن شاشاتها مدعمة بطبقة من الزجاج المقوَّى لحمايتها من الخدوش والصدمات.

وتعمل بنظام أو وجهة تشغيل Huawei Lite OS التي توفر لك العديد من المعلومات المفيدة والمميزات، فعلى سبيل المثال يمكن معرفة حالة الطقس اليوم ومتابعة أدائك أثناء ممارسة التمارين الرياضية، وتحتوي الساعة على أكثر من 200 وجه/ شكل لتناسب المناسبات والمواعيد المختلفة.

كما أن بطارية ساعة هواوي هو أكثر ما يميز إصدار GT2 فتصمد لفترة تصل إلى أسبوعين (14 يومًا)، تدعم الشحن اللاسلكي السريع، و يمكن شحنها من هاتفك باستخدام الشحن العكسي.

مزايا ساعة Huawei Watch GT 2 Pro

وتوفر ساعة هواوي الذكية HUAWEI WATCH GT 2 Pro الجديدة أكثر من 200 وجه مختلف للساعة يمكن للمستخدم اختيار ما يناسبه منها وفقًا لذوقه واستخدامه اليومي،

مع إمكانية عرض البيانات لحظيًّا على وجه الساعة، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على أوقات شروق وغروب الشمس والقمر،

مع التعرف على ثمانية مراحل للقمر مثل البدر والهلال وغيرها، وهو ما يتيح للمستخدمين مراقبة السماء والتعرف على أفضل الأوقات للاستمتاع بالمشي أو الترفيه أو غيرها.

وتتيح ساعة هواوي الذكية HUAWEI WATCH GT 2 Pro بيانات شاملة مثل معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى متوسط السرعة والحد الأقصى للانحدار والمسار والمسافة في أثناء التزلج،

مع الحصول على تنبيه صوتي عند تجاوز المعدل الطبيعي؛ وذلك للحفاظ على التوازن، كما يتيح وضع الجولف في ساعة هواوي الذكية تحليل وضعية التأرجح بذكاء وتوفير بيانات؛ لتحسين سرعة التأرجح والتردد للعب بطريقة أكثر كفاءة.

وقالت هواوي إن مستشعرات LED والمواد الجديدة المصنوع منها الساعة توفر مراقبة دقيقة لقياس معدل ضربات القلب بدقة، وذلك دون الحاجة لاستهلاك المزيد من الطاقة،

بالإضافة إلى إمكانية قياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2، وهي الميزة الضرورية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجدّ ومرض كوفيد- 19.

سعر ساعة Huawei Watch GT 2 Pro

وتتوفر ساعة هواوي Watch GT 2 برو باللونين الأسود والرمادي بإصدارين؛ أحدهما بحزام من الجلد الكلاسيكي، والآخر من المطاط الرياضي، وذلك بسعر 329 يورو للإصدار الرياضي، وبسعر 349 يورو للإصدار الكلاسيكي.