تعرف على سعر ومواصفات أول تابلت مصري‎

محمود جمال أطلقت الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو" اليوم الأربعاء - صاحبه أول هاتف محمول محلي الصنع - أول جهاز تابلت لها يحمل اسم إكسبريس 3 بسعر 1149 جنيها.ويأتي التابلت الجديد مزودا بشاشة مقاس 7 بوصة، ويبلغ وزنه 265 جراما، ويدعم الاتصال بالإنترنت عبر الجيلين الثاني والثالث للا



محمود جمال

أطلقت الشركة المصرية لصناعات السيليكون “سيكو” اليوم الأربعاء – صاحبه أول هاتف محمول محلي الصنع – أول جهاز تابلت لها يحمل اسم إكسبريس 3 بسعر 1149 جنيها.

ويأتي التابلت الجديد مزودا بشاشة مقاس 7 بوصة، ويبلغ وزنه 265 جراما، ويدعم الاتصال بالإنترنت عبر الجيلين الثاني والثالث للاتصالات، ويتيح تركيب شريحتي اتصال، كما يدعم خدمات الواي فاي والبلوتوث، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 7.0 بجانب معالج quad core بسرعة ١.٢ جيجابايت.

ويزود التابلت بكاميرا خلفية بدقة ٢ ميجابيكسل وأمامية 0.3 ميجا، ويتيح ذاكرة تخزين داخلية 8 جيجابايت، مع إمكانيه إضافة كارت ميموري خارجي حتي 32 جيجابايت، علاوة على بطارية بقوة 2800 مللي أمبير، ويتوافر باللون الذهبي.