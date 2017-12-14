تعرف على سعر هاتف IPHONE X فى مصر‎

المال – خاص تطلق سلسلة متاجر تريد لاين، المتخصصة في بيع منتجات أبل الأمريكية، مساء اليوم الخميس، هاتفها المنتظر iPhone X رسميا داخل مصر خلال حدث ضخم سيقام بمتجر الشركة بمول سيتي ستارز، بحضور قيادات وممثلي شركة أبل الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وقيادات شركة تريد لا



المال – خاص

تطلق سلسلة متاجر تريد لاين، المتخصصة في بيع منتجات أبل الأمريكية، مساء اليوم الخميس، هاتفها المنتظر iPhone X رسميا داخل مصر خلال حدث ضخم سيقام بمتجر الشركة بمول سيتي ستارز، بحضور قيادات وممثلي شركة أبل الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وقيادات شركة تريد لاين.

وتأتي الأسعار الرسمية للهاتف iPhone X نسخة 64 جيجا بـ23.999 ألف جنيه، بينما يصل هاتف iPhone X نسخة 256 جيجا إلى 27.999 ألف جنيه.

ويأتي هاتف iPhone X بشاشة Super Retina قياس 5.8 بوصة، وهي أول شاشة OLED تتواجد داخل هواتف آيفون، وتتيح عرض مذهل للألوان يميل للواقعية بنسبة كبيرة للغاية، بالإضافة لتقنية True Tone التي تتيح ضبط توازن اللون الأبيض بشكل ديناميكي، ويتمتع بتصميم زجاجي بالكامل من الألمونيوم مقاوم للماء والغبار.

ويضم هاتف كاميرا أمامية TrueDepth بدقة 7 ميجابكسل، وهي نحيفة للغاية وتعتمد على تقنية Face ID التي تتيح فتح الهاتف ببصمة الوجه، وتتسم بميزة التثبيت التلقائي للصور، وضبط دقيق للتعريض الضوئي، كما تجلب نمط بورتريه إلى الكاميرا الأمامية من أجل صور سيلفي مذهلة مع تأثير عمق مجال التصوير.

في حين يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، مع خاصية التثبيت البصري المزدوج، وتدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K.

ويعتمد هاتف iPhone X على معالج A11 Bionic الذي يعد من أقوى المعالجات في العالم، ويدعم الهاتف خاصية الشحن اللاسلكي، ويأتي الهاتف بفئتين، الأولى بذاكرة تخزين داخلي سعتها 64 جيجابايت، والثانية بذاكرة تخزين داخلي 256 جيجابايت.

