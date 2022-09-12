تعرف على سعر هاتف آيفون 14 برو max في الكويت

أعلنت شركة آيفون إتاحة الطلب المسبق على الإصدار الجديد Apple iPhone 14 Pro Max وذلك حتى يتم الطرح الرسمي لـ Apple iPhone 14 Pro Max بالأسواق في 16 سبتمبر الجاري، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة للكشف عن آخر اصداراتها من هواتف آيفون 14.

مواصفات هاتف ايفون 14 برو MAX:

قامت شركة أبل بتعزيز هاتفها الجديد 14 برو max بخاصية الـ NFC، كما زودت الشركة الهاتف الجديد بخاصية الشريحة المدمجة والتي تتيح تفعيل الهاتف بدون اللجوء لشراء شريحة تقليدية.



كما يأتي الهاتف بأبعاد 160.7×77.6×7.85 ملم مع وزن 240 جرام ،و بالنسبة للخامات تأتي مع واجهة درع السيراميك مع‏ ‏سطح خلفي من الزجاج المركب غير اللامع مع فريم من معدن الستانلس ستيل.



كما يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68 المقاوم للماء حتى 6 متر لمدة نصف ساعة ، كما أن الشاشة الخاصة بالهاتف تأتي بشكل جديد كليا حيث تأتي بشكل قطع يسمى الجزيرة المتحركة في منتصف الشاشة وتأتي من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بمساحة 6.7 إنش بدقة 1290×2796 بكسل مع معدل كثافة بكسلات بمعدل 460 بكسل.

مزايا هاتف ايفون 14 برو MAX:

ويدعم الهاتف شبكات الاتصال الـ 5G .، كما أن الهاتف يتميز بأنه مقاوم للماء والأتربة بشهادة الـ IP68 .،مع تزويده بمزايا عديدة للتصير الذي يمنح محبي التصوير تجارب مختلفة وتقنيات متعددة.



وستحصل هواتف أبل في نسختها الجديدة على أقوى أداء بفضل معالج ابل الـ A16 Bionic بتكنولوجيا الـ 4 نانو ، مع تزويده بنظام التحديثات الملائم بشكل دوري IOS.

سعر هاتف ايفون 14 برو MAX في الكويت:

ويصل سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس للنسخة 256 إلى 450 دينارا و530 دينارا للنسخة 512.