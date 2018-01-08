تعرف على سعر متر الأرض بالدقى

محمود زكي شهدت أسعار متر الأرض بمنطقة الدقي زيادة جديدة خلال الفترة الماضية، وذلك وفقًا لما ذكره عدد من الوسطاء العقاريين، حيث أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 8% و10%، وذلك على الوحدات التجارية والإدارية والسكنية. وأضافوا: رغم الزيادة في أسعار المتر فإن المنطقة تشهد حالة من حجم الطلب، خاصة من جا

محمود زكي

شهدت أسعار متر الأرض بمنطقة الدقي زيادة جديدة خلال الفترة الماضية، وذلك وفقًا لما ذكره عدد من الوسطاء العقاريين، حيث أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 8%

و10%، وذلك على الوحدات التجارية والإدارية والسكنية.

وأضافوا: رغم الزيادة في أسعار المتر فإن المنطقة تشهد حالة من حجم الطلب، خاصة من جانب المصريين المقيمين بالخارج.

وتوقع الوسطاء العقاريون مزيدًا من الزيادة في أسعار المتر خلال العام الحالي 2018، وذلك مع تزايد الطلب بالمنطقة.

يذكر أن منطقة الدقي تتميز بالخدمات الكاملة، فيوجد بها العديد من فروع البنوك، إضافة إلى عدد من المدارس الخاصة والحكومية، وأشهر المطاعم وغيرها من الخدمات.

ورصدت “المال” متوسط الأسعار للمتر التجاري والإداري والسكني في شوارع منطقة الدقي: