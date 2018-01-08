اقتصاد وأسواق

تعرف على سعر متر الأرض بالدقى

محمود زكي شهدت أسعار متر الأرض بمنطقة الدقي زيادة جديدة خلال الفترة الماضية، وذلك وفقًا لما ذكره عدد من الوسطاء العقاريين، حيث أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 8%  و10%، وذلك على الوحدات التجارية والإدارية والسكنية. وأضافوا: رغم الزيادة في أسعار المتر فإن المنطقة تشهد حالة من حجم الطلب، خاصة من جا
8:07 م, الأثنين, 8 يناير 18 8:07 م, الأثنين, 8 يناير 18

شارك الخبر مع أصدقائك

محمود زكي

شهدت أسعار متر الأرض بمنطقة الدقي زيادة جديدة خلال الفترة الماضية، وذلك وفقًا لما ذكره عدد من الوسطاء العقاريين، حيث أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 8% 
و10%، وذلك على الوحدات التجارية والإدارية والسكنية.

وأضافوا: رغم الزيادة في أسعار المتر فإن المنطقة تشهد حالة من حجم الطلب، خاصة من جانب المصريين المقيمين بالخارج.

وتوقع الوسطاء العقاريون مزيدًا من الزيادة في أسعار المتر خلال العام الحالي 2018، وذلك مع تزايد الطلب بالمنطقة.

يذكر أن منطقة الدقي تتميز بالخدمات الكاملة، فيوجد بها العديد من فروع البنوك، إضافة إلى عدد من المدارس الخاصة والحكومية، وأشهر المطاعم وغيرها من الخدمات.

ورصدت “المال” متوسط الأسعار للمتر التجاري والإداري والسكني في شوارع منطقة الدقي:

الدقي

الشارع

سعر المتر السكني

من:الى

سعر المتر التجاري

  من: الى

سعر المتر الإداري

    من:الى

شارع مصدق

8500: 15000

17000: 32000

9500: 20000

شارع الدقي

9500: 13000

9800: 19500

10000: 12500

ميدان المساحة

9500: 20600

19500: 29850

15000: 25500

شارع التحرير

10500: 20500

17000: 33000

15500: 26000

شارع النيل

13500: 27500

15500: 35000

17500: 26500

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً