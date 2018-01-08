تعرف على سعر متر الأرض بالدقى

محمود زكي
شهدت أسعار متر الأرض بمنطقة الدقي زيادة جديدة خلال الفترة الماضية، وذلك وفقًا لما ذكره عدد من الوسطاء العقاريين، حيث أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 8%
و10%، وذلك على الوحدات التجارية والإدارية والسكنية.
وأضافوا: رغم الزيادة في أسعار المتر فإن المنطقة تشهد حالة من حجم الطلب، خاصة من جانب المصريين المقيمين بالخارج.
وتوقع الوسطاء العقاريون مزيدًا من الزيادة في أسعار المتر خلال العام الحالي 2018، وذلك مع تزايد الطلب بالمنطقة.
يذكر أن منطقة الدقي تتميز بالخدمات الكاملة، فيوجد بها العديد من فروع البنوك، إضافة إلى عدد من المدارس الخاصة والحكومية، وأشهر المطاعم وغيرها من الخدمات.
ورصدت “المال” متوسط الأسعار للمتر التجاري والإداري والسكني في شوارع منطقة الدقي:
الدقي
الشارع
سعر المتر السكني
من:الى
سعر المتر التجاري
من: الى
سعر المتر الإداري
من:الى
شارع مصدق
8500: 15000
17000: 32000
9500: 20000
شارع الدقي
9500: 13000
9800: 19500
10000: 12500
ميدان المساحة
9500: 20600
19500: 29850
15000: 25500
شارع التحرير
10500: 20500
17000: 33000
15500: 26000
شارع النيل
13500: 27500
15500: 35000
17500: 26500