تعرف على سعر كرتونة البيض فى المحلات

البيض الأحمر حول 48 و50 جنيهًا

قامت «المال» بجولة على عدد من محلات البقالة فى نطاق محافظة الجيزة؛ لمعرفة أسعار كرتونة البيض، خاصة بعد الارتفاع الشديد الذى شهدته على مدار الأيام الماضية لمستوى اقترب من 10 جنيهات فى الطبق الواحد.

وتفاوتت أسعار الكرتونة من محل لآخر «سوبر ماركت، هايبر» لتتراوح أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 46 و48 جنيهًا.

ودارت أسعار كرتونة البيض الأحمر حول 48 و50 جنيهًا، وتراوحت كرتونة البيض البلدى بين 55 و56 جنيهًا.

وأرجع رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، زيادة الأسعار، فى تصريحات سابقة، لـ«المال»، إلى عودة المربين الخاسرين فى السابق إلى المنظومة مرة أخرى لتعويض خسائرهم.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلي، بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًّا.