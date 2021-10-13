اقتصاد وأسواق

تعرف على سعر كرتونة البيض فى المحلات

البيض الأحمر حول 48 و50 جنيهًا
أحمد اللاهوني 6:53 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 6:53 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قامت «المال» بجولة على عدد من محلات البقالة فى نطاق محافظة الجيزة؛ لمعرفة أسعار كرتونة البيض، خاصة بعد الارتفاع الشديد الذى شهدته على مدار الأيام الماضية لمستوى اقترب من 10 جنيهات فى الطبق الواحد.

وتفاوتت أسعار الكرتونة من محل لآخر «سوبر ماركت، هايبر» لتتراوح أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 46 و48 جنيهًا.

اقرأ أيضا  أسعار البيض تواصل الارتفاع والطبق يسجل 50 جنيها.. واتحاد المنتجين يوضح الأسباب

ودارت أسعار كرتونة البيض الأحمر حول 48 و50 جنيهًا، وتراوحت كرتونة البيض البلدى بين 55 و56 جنيهًا.

وأرجع رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، زيادة الأسعار، فى تصريحات سابقة، لـ«المال»، إلى عودة المربين الخاسرين فى السابق إلى المنظومة مرة أخرى لتعويض خسائرهم.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلي، بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًّا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

سعر القطن اليوم بمزاد كفر الشيخ يسجل ارتفاعًا طفيفًا لـ«جيزة 94»

دعاء حسني 6:40 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 13-10-2021.. عيار 21 يقفز 12 جنيهًا

عمر سالم 6:21 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

«توفير 24 مليار جنيه للصحة.. و47 للتعليم».. وزير المالية يعرض مؤشرات الاقتصاد من «يوليو – سبتمبر»

صفية حمدي 5:36 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

«القابضة للصوامع» : بدء تطبيق ميكنة النقاط التخزينية ضمن التحول الرقمي

محمد مجدي 3:41 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

مجلس الوزراء يقرر إعفاء تأجير أو استئجار الطائرات المدنية من ضريبة القيمة المضافة

صفية حمدي 3:01 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

الحكومة: الاتفاق بين سينوفاك وفاكسيرا على زيادة توريد المادة الخام لعام 2023 للقاح كورونا

صفية حمدي 2:49 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21