اقتصاد وأسواق

تعرف على سعر قنطار القطن اليوم الثلاثاء 7-9-2021

تعرف على أسعار تداول القطن اليوم
الصاوي أحمد 2:35 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 2:35 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأقطان هذا الموسم تشرح صدور المزارعين، لافتا إلى أن قنطار القطن بالوجه القبلي “جيزة 95” بيع في المزاد هذا الموسم بـ 3715 جنيها ، وبيع الموسم الماضي نفس النوع بـ 1800 جنيه بزيادة تقارب الـ 2000 جنيه لكل قنطار عن العام الماضي.

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وأضاف عبدالرحمن، أن ارتفاع أسعار القطن عالميا يزيد وتيرة عودة القطن المصري لسابق مجده.

وتابع أبوصدام، أن مساحة زراعة القطن هذا الموسم وصلت لنحو 236 ألف فدان بعدما كانت الموسم السابق نحو 180 ألف فدان.

وأوضح عبدالرحمن، أن موسم جني الأقطان انطلق في بعض محافظات الوجه البحري، متوقعا أن ترتفع أسعار القطن بالوجه البحري إلى أربعة آلاف وخمسمائة جنيه للقنطار.

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وأكد نقيب عام الفلاحين، أن زيادة الطلب على القطن المصري وارتفاع أسعاره هذا الموسم سوف يؤديان إلى زيادة مساحات زراعته الموسم القادم بنسبة قد تصل إلى 40%، في ظل اتجاه الدولة لتحديد مساحات زراعة الأرز المنافس علي الأرض لمحصول القطن والتحفيز المستمر لزيادة مساحات زراعة الأقطان والرغبة الجدية من الحكومة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.

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بقلم الصاوي أحمد

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