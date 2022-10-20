تعرف على سعر رغيف الفينو والسياحي بعد قرار التموين بتحديد الأوزان

كشف الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن 50 مخبزا تقدمت حتى الآن في محافظة الجيزة خلال يومين فقط من الإعلان للحصول من المطاحن على توريد الدقيق، وشراء الدقيق الطن بسعر 10 آلاف جنيه، بحيث يتم تحديد سعر رغيف الفينو والخبز السياحي للمواطنين.

وقال كمال، في تصريحات صحفية اليوم، إن ذلك ضمن قرار وزير التموين والتجارة ‏الداخلية الذي يقضي بتسليم دقيق 72% لمطاحن القطاع الخاص ‏المنتجة لدقيق 72% والتي تتعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية ‏بسعر 10 آلاف جنيه للطن لإنتاج الخبز السياحي والأفرنجي لتوفير كل ‏احتياجات المواطن منه بأسعار مناسبة، وجار إشراك باقي المخابز تباعا وفقا لرغباتها وطلبات تقدمت بها.

سعر رغيف الفينو والسياحي في الأسواق المحلية

فينو زنة 40 جراما بسعر 75 قرشا.

فينو زنة 60 جراما بسعر 100 قرش.

خبز سياحي حر 75 جراما بسعر 100 قرش.

وشمل القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن ‏يكون ذلك لمدة شهر بدءاً من السبت الماضي 15/10/2022، وحدد ‏القرار الصادر من الوزير بأن تكون المخابز التي ‏ستحصل على الدقيق من المطاحن مرخصة.

على أن تقوم المخابز السياحية والأفرنجية المرخصة المشتركة في هذه ‏المنظومة بالإعلان في مكان واضح على باب المخبز عن أسعار وأوزان ‏رغيف الخبز الحر المنتج.

وأشار كمال إلى أنه تم تسليم الكميات المطلوبة من مستودع الدقيق بحى الهرم ‏بالجيزة التابع لشركة مطاحن جنوب الجيزة لتسليمه إلى المخابز التى تقدمت ‏لذلك، وفى المنوفية تم تسليم الأقماح المطلوبة لمطحن الوطنية من مستودع ‏شبين الكوم وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ومطاحن عمران بالقليوبية، ‏بالإضافة إلى عدد من المطاحن التى تعمل فى إنتاج الدقيق 72%.

وأضاف أنه في حالة المخالفة يتم تحرير محضر وغرامة 10 آلاف جنيه، والغرامات منها عدم الإعلان عن الوزن والسعر، فقد شدد القرار بأنه سيعاقب كل من ‏حصل على دقيق لإنتاج الخبز السياحي أو الأفرنجي، حيث إن المبادرة التي تم إعلانها من قبل الوزير تم إعلانها لتقليل السعر وضبط السوق ورفع الأعباء عن كاهل الأسرة.

وعن المطاحن المشاركة في المبادرة التي طرحها الوزير بتوفير الدقيق هي مطاحن جنوب وشمال ووسط وغرب الدلتا والقاهرة ومطاحن قطاع خاص.