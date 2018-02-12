تعرف على سعر بنزين 95 الجديد وأماكن بيعه

نسمة بيومي وعمر سالمأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن طرح منتج بنزين 95 الجديد، والذى تم استحداثه لمواكبة التطورات المتلاحقة فى محركات السيارات الحديثة بعد التأكد من مطابقته للمواصفات والكود المصرى للمنتجات البترولية، واختباره فى معامل هيئة البترول المتخصصة.جاء ذلك ع

نسمة بيومي وعمر سالم

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن طرح منتج بنزين 95 الجديد، والذى تم استحداثه لمواكبة التطورات المتلاحقة فى محركات السيارات الحديثة بعد التأكد من مطابقته للمواصفات والكود المصرى للمنتجات البترولية، واختباره فى معامل هيئة البترول المتخصصة.

جاء ذلك على هامش فاعليات مؤتمر ومعرض إيجبس 2018.

وأوضح الوزير أن المنتج الجديد سيتم طرحه بنفس السعر المعمول به فى السوق المحلى للبنزين 95 وهو 660 قرشا للتر، وسيتم توزيعه من خلال منافذ تسويق شركتي إكسون موبيل وتوتال كمرحلة أولى ويحمل العلامة التجارية لكل شركة وستلحق بهما باقى شركات التسويق العاملة بالسوق المصرى عندما تكون جاهزة بالإضافات الخاصة لكل شركة.

وأكد أن قطاع البترول معنى بمواكبة التطورات الحديثة فى الصناعة البترولية، وأن المنتج الجديد يعمل على تحسين أداء المحركات والحفاظ عليها ورفع كفاءتها، وتوفير استهلاك الوقود، مما يحقق وفرا للمستهلكين ويناسب احتياجات شريحة كبيرة من مستخدميه.