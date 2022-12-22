تعرف على سعر اليورو بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 3%

سجل أعلي سعر لبيع اليورو 26.43 جنيه في ميد بنك، وسجل 26.38 جنيه في بنوك: (المصرف العربي الدولي، بنك الأسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، قطر الوطني، كريدي أجريكول، قناة السويس، المصرف المتحد، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، وبنك HSBC).

وسجل أعلي سعر لشراء اليورو 26.22 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، و26.20 جنيه في ميد بنك، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، الأسكندرية، الأهلي المتحد، وبنك فيصل الإسلامي.

اليورو

أما عن سعر اليورو الرسمي في البنك المركزي المصري فقد سجل 26.30 جنيه للبيع، و26.20 للشراء.

اليورو

ويتواجد سعر اليورو الأقل بيعاً في بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، بقيمة 26.31 جنيه، وكذلك سعر اليورو الأقل شراءً يتواجد في بنكي الأهلي المصري، ومصر، بقيمة 26.08 جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 22 ديسمبر 2022 رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، (3%) ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.