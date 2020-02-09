تعرف على سعر المتر الإداري في مدينة العبور

بلغت أسعار المتر المربع للوحدات المهنية والإدارية التي طرحها جهاز مدينة العبور في المزاد العلني الذي أقيم اليوم بين 7500 جنيه إلى 8500 جنيه، وفقًا للمهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، والذي قال إن عدد الجهاز طرح 13 وحدة تم بيع 5 منها، وذلك بمنطقة الإسكان القومى بالحى الثامن بالمدينة، مشيرًا إلى أن حصيلة المزاد سجلت حوالي 2.1 مليون جنيه.

وأضاف رئيس جهاز العبور أن المساحات تراوحت بين 55 مترا مربعا إلى 74، مشيرًا إلى أن الجهاز لم يتمكن من بيع الوحدات بالكامل، نتيجة ضعف الإقبال على تلك المنطقة من جانب المشروعات المهنية.

وأوضح رئيس الجهاز أن الوحدات التي تم ترسيتها بالمزاد تراوحت بين محل استيراد وتصدير مكتب مقاولات ومكتب هندسي، بالإضافة إلى مكتب توريدات.

وأضاف رئيس مدينة العبور أنه يتم سداد تأمين دخول المزاد، بلغ للوحدات المهنية والإدارية 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن المكاتب الحاصلين على الوحدات في المزاد العلني التزموا بسداد 10% من إجمالي قيمة المحل، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء، على أن يتم سداد الباقي بإحدى طريقتين، الأولى نقدًا خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور إلى أن الطريقة الثانية عن طريق أقساط ربع سنوية على 3 سنوات، تضاف إليها فائدة البنك المركزي السارية عن وقت السداد، على أن تحتسب الفائدة من تاريخ المزاد وحتى آخِر تاريخ السداد.

وأوضح أن ذلك إلى جانب 2% إضافية للمحالّ الواقعة في الأسواق التجارية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.