تعرف على سعر العدس اليوم في المحال والمطاعم

ارتفع سعر كيلو العدس اليوم في محال تجار الجملة والتجزئة بنحو 3 جنيهات، وذلك بعد أن كان سعر الكيلو بـ40 جنيهًا في الجملة، و45 جنيهًا في التجزئة.

ويتراوح سعر العدس اليوم في محال الجملة بـ45 جنيهًا، وفي التجزئة بـ47 جنيهًا، في حين بعض المحال التجارية تطرحه بسعر يصل إلى 48 جنيهًا.

في حين يتراوح سعر علبة شوربة العدس في المطاعم الشعبية ما بين 12 إلي 18 جنيهًا، وفي المطاعم الكبري من 20 إلي 25 جنيهًا.

وكان حسين أبو صدام نقيب الفلاحين قال في تصريحات صحفية، إن زيادة سعر كيلو العدس نتيجة ارتفاع سعر الطن إضافة إلى تراجع حجم الإنتاج عالميًا.

وأوضح أبو صدام، أن حجم الاستهلاك من العدس سنويًا يصل إلى 100 ألف طن من العدس، منهم 70 ألف طن في فصل الشتاء فقط.

وأشار أبو صدام، إلي أنه يتم استيراد نحو 97% من حجم استهلاك السوق المحلية من العدس، وذلك من عدة مناشئ أهمها تركيا، الهند، أستراليا، سوريا، كندا.