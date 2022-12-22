تعرف على سعر الدينار الكويتي بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، اليوم الخميس، عند 80.56 جنيه للشراء، و80.86 للبيع، في البنك المركزي المصري، عقب اجتماع السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس منذ قليل.

سعر الدينار الكويتي بعد رفع سعر الفائدة 3%

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، 77.78 جنيه للشراء، و80.66 للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، 77.74 جنيه للشراء، و80.65 للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه إلى 77.84 جنيه للشراء، و80.86 للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري وصل إلى 75.87 جنيه للشراء، و80.92 للبيع.

واستقرسعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري 76.75 جنيه للشراء، و80.86 للبيع.

وقررت لجنة السياسة النقدية، منذ قليل، رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.