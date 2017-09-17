تعرف على سعر الدولار في البنوك بداية تعاملات الأحد

هبة حامد:استقر سعر الدولار في معظم البنوك، مع بداية تعاملات الأحد، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.63 في بنوك الاستثمار العربي، والأهلي المصري، والتعمير والإسكان، وقطر الوطني، والبنك التجاري الدولي.في بنك إتش.إس.بي.سي استقر سعر الدولار ليسجل 17.62 للشراء و17.72 للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي ا

هبة حامد:

استقر سعر الدولار في معظم البنوك، مع بداية تعاملات الأحد، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.63 في بنوك الاستثمار العربي، والأهلي المصري، والتعمير والإسكان، وقطر الوطني، والبنك التجاري الدولي.

في بنك إتش.إس.بي.سي استقر سعر الدولار ليسجل 17.62 للشراء و17.72 للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.63 للشراء و17.73 للبيع.

ورفع البنك التجاري الدولي سعر الدولار قرشين ليسجل 17.63 للشراء، و17.73 للبيع، واستقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 16.60 للشراء، ورفع سعر البيع قرشًا ليسجل و 17.72 للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك ابو ظبي الإسلامي 17.61 للشراء، و17.71 للبيع.

ورفع بنك قطر الوطني سعر الدولار قرشين ليسجل 17.63 للشراء، و17.73 للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي سجل سعر الدولار 17.62 للشراء، و17.72 للبيع، أما في بنك المصرف المتحد فسجل سعر الدولار 17.61 للشراء، و17.71 للبيع بانخفاض قرش عن تعاملات أمس.