تعرف على سعر البنزين اليوم

يترقب الشارع المصرى الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة نهاية الشهر الحالي، والذى سيشهد اجتماع لجنة التسعير التلقائى للوقود لاتخاذ قرارها إما بتثبيت الأسعار، أو زيادتها، أو تخفيضها.

ومن المرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعها الدوري ربع السنوي نهاية الشهر الحالي، أو مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير؛ لدراسة كل المتغيرات والمعطيات التي أثّرت على أسعار الوقود والمشتقات البترولية عالميًّا ومحليًّا قبل تحديد قرارها بتثبيت أسعار البنزين أو زيادتها.

جدير بالذكر أن آخِر قرارات لجنة تسعير الوقود في يوليو الماضى شمل زيادة أسعار البنزين والمشتقات، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.

وتبلغ الأسعار الحالية السارية فى السوق للبنزين 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.

ويبلغ سعر السولار والكيروسين 7.25 جنيه للتر، وتمّت زيادة سعر طن المازوت المورَّد لباقي الصناعات 400 جنيه للطن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورَّد للصناعات الغذائية والكهرباء.

ووفقًا للأسعار الأخيرة، التي أعلن عنها في يوليو الماضي، قفز لتر بنزين 80 بنسبة 6.6%، و92 بنسبة 5.7%، و95 بنسبة 10.3%، كما سجلت نسبة زيادة السولار 7.4%، والمازوت 8.7%.

وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري.

وتراعي العديد من المعطيات والعوامل التى تقوم بدراستها قبل تحديد قرارها، أبرزها أسعار النفط العالمية وتكاليف الإنتاج والتشغيل والنقل وسعر صرف الجنيه أمام الدولار وغيرها من العوامل الأخرى.