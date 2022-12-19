تعرف على سعر «البشت العربي» الذي ارتداه ميسي أثناء التتويج بالمونديال

خطف ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين وبطل كأس العالم 2022، الأنظار لحظة رفع كأس الذهب بـ”البشت العربي” والذي أهداه إياه أمير قطر تميم بن حمد، بعدما حقق المنتخب الأرجنتيني الفوز على فرنسا، في مباراة نهائي البطولة والتي أقيمت باستاد لوسيل في قطر.

ويُعد “البشت العربي” الذي ارتداه نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، من الأزياء القطرية التقليدية والأصيلة في الثقافة الخليجية، والذي يُعد ارتداؤها ضمن العادات والتقاليد القطرية التراثية.

ويرتدي “البشت العربي” الرجال في الأعياد وحفلات الزواج وأوقات الزيارات والاحتفالات الرسمية.

تتراوح أسعار العباءة القطرية التراثية بين 300 و800 ريال سعودي، أي ما يقدر بحوالي 1968 إلى 5248 جنيها مصريا.

وتتراوح أسعار البشت المصنوع يدويًا بين 1500 و7000 ريال، أي حوالي من 9840 إلى 45920 جنيها مصريا.

وتختلف الأسعار باختلاف جودة القماش والتطريز المذهب على الأطراف.

ويمر البشت بعدد كبير من المراحل خلال التصنيع، ومنها القيطان ثم المكسر، ثم البروي والتركيب.

وعادة ما يصنع الإطار الذهبي الذي تتميز به عباءة البشت من خيوط الذهب الرفيع إذا كان يقدم لأحد كبار الشخصيات في دول الخليج، خاصة قطر.