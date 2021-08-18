تعرف على سعر الأعلاف اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 تراجعا في سعر التداول بالأسواق لبعض المكونات.

وتستعرض جريدة “المال” أسعار مكونات الأعلاف في التقرير التالي.

أسعار مكونات الأعلاف

أكد عدد من التجار انخفاض سعر الطن من الذرة الصفراء 40 جنيها حيث سجل الذرة الأرجنتيني والبرازيلى 5020 جنيه للطن، بدلا من 5060، وسعر طن الذرة الصفراء الأوكراني 4940 جنيها بدلا من 4980 .

كما سجل سعر الطن من النخالة الخشنة (الردة) المحلي 4100 جنيه، وسجل سعر الطن من الجيلوتين المستورد 14500 جنيه وسعر الطن من الجيلوتين المحلي 14100 جنيه.

بلغ سعر الطن من فول “الصويا فات” بذرة مستوردة إلى 10500 جنيه، وسعر طن فول صويا فات محلي 10300 جنيه، وسجل سعر فول صويا هاي فات – بنسبة بروتين 43% بذرة مستوردة – 10300 جنيه، ليصل سعر الطن من فول صويا هاي فات 43% بذرة محلي 10100 جنيه.

وسجل كسب فول الصويا المحلي 46٪ سعر 7950 جنيها ، وكسب فول صويا 44% بسعر 7350 جنيها، وسجل الطن من كسب عباد الشمس 36% سعر 6300 جنيه، كما يسجل سعر قش الأرز سليم 750 جنيها وسعر دريس حجازي بالات كبيرة 3900 جنيه ودريس حجازي بالات صغيرة سعر 3300 جنيه، كسب البنجر سعر 3650 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم

سعر الطن من علف بادى 8200 جنيه

سعر الطن من علف نامى 8100 جنيه

سعر الطن من علف ناهى 8000 جنيه

سعر الطن من علف بادي نامى 7800 جنيه

سعر الطن من علف بياض 6800 جنيه