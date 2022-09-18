تعرف على سعر اشتراك المترو للطلبة خلال العام الحالي

أعلنت شركة المترو عن بدء إستخراج اشتراكات الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر الحالي وحتى الإنتهاء من استخراج جميع الاشتراكات لجميع الطلبة داخل مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة.

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أن اشتراكات الطلبة تنقسم إلى نوعان، حيث الأول بـ33 جنيه ويشمل 3 مراحل، بينما الثاني بـ41 جنيه ويشمل 4 مراحل. والطالب يدفع 25 جنيه قيمة الكارت الخاص بالاشتراك ويكون صالح لمدة 5 سنوات.

يشار إلى أن سعر الاستمارة 5 جنيه، ويتم اعتمادها من شئون الطلبة بالمدرسة أو الجامعة، والاشتراك يغطى 180 رحلة أو 3 شهور (أيهما أقرب) ثم يجدد الاشتراك مرة أخرى.

وذكرتت شركة مترو الأنفاق أنه تيسرا وتسهيلا على الطلاب سيتم مد العمل على إستخراج إشتراكات الطلبة من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر ولمدة شهر طوال أيام الأسبوع بما فى ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءا، وسيتم التشغيل يوم الجمعة فقط من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا حتى الإنتهاء من إستخراج جميع الإشتراكات بالكامل.

وأضافت شركة المترو أنه تم تخصيص مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة للعمل على تجديد إشتراكات الطلبة لعدم حدوث زحام أمام مكاتب الإشتراكات، حيث تم تخصيص مكاتب محطات الخط الأول (حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادى، دار السلام، الزهراء، الشهداء، منشية الصدر، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة)، وتم تخصيص مكاتب محطات الخط الثاني (كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء، العتبة، الدقى، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب)، وتم تخصيص مكاتب محطات الخط الثالث (العتبة، العباسية، هليوبوليس، عدلي منصور) مع تخصيص مكتب إشتراكات محطة أحمد عرابى بالخط الأول لأبناء العاملين فقط.