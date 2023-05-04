تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة السولار

تشهد أسعار اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية استقرارا في السوق المحلية، ولم تطبق الحكومة عليها أي زيادات جديدة، بالتزامن مع رفع سعر السولار.

وأعلنت الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية منذ ساعات قرار زيادة سعر السولار بواقع جنيه واحد في اللتر ليصل إلى 8.25 جنيه مقابل 7.25 جنيه قبل الزيادة الجديدة.

ويبلغ سعر البوتاجاز 75 جنيها للأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلكين، و150 جنيها الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم.

وتستورد مصر قرابة 50% من الاستهلاك اليومي للبوتاجاز، ،. بينما تنتج الكميات المتبقية محليا عبر معامل التكرير.

وتسعى الدولة لزيادة حجم إنتاجها من البوتاجاز وغيره من المشتقات البترولية عبر حزمة مشروعات طموحة لرفع قدرات معامل التكرير المحلية خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لتصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا خلال نوفمبر من العام الماضي تبلغ فاتورة دعم البوتاجاز قرابة 36 مليار جنيه كمتوسط سنوي.