تعرف على سبب وفاة راكب على رصيف مترو الدمرداش

المال -خاص: توفى منذ قليل راكب أثناء وجوده بصحبة زوجته لاستقلال قطار مترو الانفاق الخط الأول برصيف محطة الدمرداش اتجاه المرج ، بسبب إصابته بأزمة قلبية. تبلغ لقسم شرطة مترو الأنفاق من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة الدمرداش لمترو الأنفاق. وقالت زوجة المتوفي، إن زوجها يدعى وجدي شاك

المال -خاص:

توفى منذ قليل راكب أثناء وجوده بصحبة زوجته لاستقلال قطار مترو الانفاق الخط الأول برصيف محطة الدمرداش اتجاه المرج ، بسبب إصابته بأزمة قلبية.

تبلغ لقسم شرطة مترو الأنفاق من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة الدمرداش لمترو الأنفاق.

وقالت زوجة المتوفي، إن زوجها يدعى وجدي شاكر شنودة عجايبي، يبلغ من العمر ٥٥ عاما، ومقيم ب ٤٠٠ شارع الترعة البولاقية بالساحل القاهرة ، ويعمل مدير مبيعات شركة أبو سمبل للتجارة.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مسعف المحطة تبين وفاته إثر ازمة قلبية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .