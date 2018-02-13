تعرف على سبب نفوق 5 آلاف دجاجة في الفيوم

متابعاتتمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية بالفيوم من السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن أسفر عن نفوق 5000 دجاجة.تلقي اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد جابر بهاء، مدير الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية فيديمين بسنورس، وفق ما نقلته وكالة أن

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تمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية بالفيوم من السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن أسفر عن نفوق 5000 دجاجة.

تلقي اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد جابر بهاء، مدير الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية فيديمين بسنورس، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط

وهرعت سيارات الإطفاء للمكان وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بمزرعة يمتلكها حسين أحمد كامل، 40 سنة، فلاح، مقامة على مساحة 350 مترًا ومسقوفة بالبوص، وأتت النيران على سقف المزرعة وأدت لنفوق 5000 دجاجة.

وأكد صاحب المزرعة نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي ولم يتهم أحدًا، تم تكليف خبراء الأدلة الجنائية للانتقال للمعاينة والفحص وتحديد أسباب الحريق.