تعرف على سبب غياب بوتين عن حضور مباراة روسيا ومصر

علي المصري أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يتمكن من حضور مباراة المنتخبين الروسي والمصري، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا ، نظرا لأنه سيكون متواجدا في العاصمة البيلاروسية، مينسك، في مهمة رسمية. ويلتقي المنتخب الروسي، نظيره المصري، غدا على ملعب استاد



علي المصري

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يتمكن من حضور مباراة المنتخبين الروسي والمصري، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا ، نظرا لأنه سيكون متواجدا في العاصمة البيلاروسية، مينسك، في مهمة رسمية.

ويلتقي المنتخب الروسي، نظيره المصري، غدا على ملعب استاد كريستوفسكي، بمدينة سان بطرسبرج في افتتاح منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة اﻷول لدور المجموعات بالمونديال الروسي.

وقال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن بوتين يعتزم مشاهدة أبرز اللقطات في المباراة، وقتما تتاح لديه الفرصة لذلك.

وكان بوتين، حاضرا في المباراة الافتتاحية للمونديال، والتي انتهت بفوز المنتخب الروسي على نظيره السعودي، بخماسية نظيفة، بجوار محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.