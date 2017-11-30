تعرف على سبب ضربة جوية إسرائيلية لمناطق بغزة

خالد بدر الدينأعلن الجيش الإسرائيلي إن دبابات وطائرات تابعة له ضربت مواقع في قطاع غزة اليوم الخميس بعد أن أطلق فلسطينيون قذائف مورتر على أحد مواقعه قرب القطاع.وقال شاهد من وكالة رويترز في غزة إنه رأى دخانا يتصاعد من موقعين على الأقل استهدفتهما إسرائيل يتبع أحدهما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و

خالد بدر الدين

أعلن الجيش الإسرائيلي إن دبابات وطائرات تابعة له ضربت مواقع في قطاع غزة اليوم الخميس بعد أن أطلق فلسطينيون قذائف مورتر على أحد مواقعه قرب القطاع.

وقال شاهد من وكالة رويترز في غزة إنه رأى دخانا يتصاعد من موقعين على الأقل استهدفتهما إسرائيل يتبع أحدهما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والآخر حركة الجهاد الإسلامي وإن ثلاث ضربات جوية على الأقل وقعت بحلول الغروب.

وأكد اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ما وصفه بوابل من قذائف المورتر التي أطلقها نشطاء استهدف موقع الجيش وأطقم بناء تعمل قريبا منه على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع قطاع غزة.

وقال كونريكوس إن إسرائيل لا تسعى لتصعيد الموقف أكثر من ذلك لكن أي تصرف إسرائيلي آخر سيعتمد على ما يفعله النشطاء في غزة غير أن إسرائيل ستظل مستعدة بالوسائل الضرورية والقدرات المتاحة إذا ما تصرفت حماس أو الجهاد الإسلامي بعداء من جديد و لا تسعى لتصعيد الموقف أو البدء بالقتال .

وتوقفت خدمة القطارات لفترة وجيزة بين مدينتي سديروت قرب الحدود مع قطاع غزة وعسقلان لكنها استؤنفت في وقت لاحق مساء اليوم.

وجاءت أحداث يوم الخميس بعد شهر من تفجير إسرائيل نفقا من قطاع غزة إلى إسرائيل قتل فيه 14 ناشطا وعقب هدم النفق تعهدت حركة الجهاد الإسلامي بالرد.

وقال مسؤولون يوم الأربعاء إن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس اتفقتا على تأجيل تسليم حماس السلطة على غزة بشكل نهائي إلى الحكومة الفلسطينية المدعومة من الغرب عشرة أيام إلى العاشر من ديسمبر وذلك للسماح باستكمال باقي الترتيبات.

وتبني إسرائيل جدارا تحت الأرض مزودا بأجهزة استشعار على جانبها من الحدود مع قطاع غزة التي تمتد 60 كيلومترا وهو مشروع يتكلف 1.1 مليار دولار ومن المقرر أن يكتمل بحلول منتصف عام 2019.

وخلال آخر حرب في قطاع غزة عام 2014 استخدم مقاتلون من حماس عشرات الأنفاق لضرب القوات الإسرائيلية قرب الحدود في مسعى لتفادي نظام القبة الحديدية الذي تستخدمه إسرائيل للحماية من القذائف التي تطلق عليها.

ودعت إسرائيل والولايات المتحدة حماس إلى إلقاء أسلحتها في إطار اتفاق بينها وبين السلطة الفلسطينية ليتسنى استئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي انهارت في عام 2014 ورفضت حماس الطلب.