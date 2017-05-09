تعرف على سبب حظر دخول محاصيل مصرية إلى الكويت

– مصدر: تحركات حكومية واسعة لاستئناف التصدير – تكليف الجهات المعنية بالكشف عن أصحاب الشحنات المرفوضة



أحمد اللاهونى كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، عن تحركات تقوم بها الحكومة المصرية حاليا، للتفاوض مع الجهات الكويتية بشأن استئناف تصدير”البصل والجوافة والخس” التى حظرت استيرادها، وأخطرت مصر بذلك رسميًّا الأحد الماضى.



كانت أنباء تم تداولها الإثنين الماضي باتخاذ السلطات الكويتية، قرارًا بحظر استيراد خضراوات وفواكه من 3 دول عربية، بينها مصر، وتضمن قرار الحظر الذي أصدره وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، كافة أنواع وأصناف “الزهرة (القرنبيط) والملفوف” من الأردن و”الجزر” من سلطنة عمان، و”البصل والجوافة والخس” من مصر. وأرجع المصدر- الذى طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات لـ”المال”– القرار إلى ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات بالمحاصيل المذكورة عن الحدود المسموحة، والواردة بالمواصفات القياسية المعتمدة والخاصة بالحدود القصوى المصرح بها.



وبهذا القرار تعتبر الكويت الدولة العربية الرابعة التى منعت دخول الصادرات المصرية إليها بعد حظر الإمارات دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه، والسعودية للفلفل، والسودان للسلع الزراعية ومنتجاتها والأسماك المعلبة. وأوضح المصدر أنه تم تكليف الجهات المعنية كل فى مكانه باتخاذ اللازم لمعرفة الشركات صاحبة الشحنات المرفوضة، لتوقيع العقوبة عليها، حفاظًا على سمعة الصادرات المصرية فى الخارج، ومنع إلحاق الضرر بها، نظرًا لسعى الدولة فى الاهتمام بها باعتباره المورد الأول حاليا فى جلب العملة الصعبة لمصر.



وجاء قرار حظر الكويت لبعض الحاصلات الزراعية المصرية، فى ذات اليوم الذى زار فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى البلد، وعقد خلاله جلسة مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وأشار الصباح إلى المكانة الخاصة التي تحظى بها مصر وشعبها لدى الشعب والحكومة الكويتية، ولاسيما في ضوء ما قدمته مصر على مدار عقود في سبيل التصدي لما يتعرض له الوطن العربي من تحديات وتهديدات، مشيدا بدور مصر المحوري باعتبارها دعامة رئيسية لأمن واستقرار دول الخليج والوطن العربي بأكمله.



يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ 477.5 مليون دولار العام الماضي، منها 419.4 مليون دولار صادرات و 58 مليون دولار واردات من السوق الكويتية.