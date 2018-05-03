تعرف على سبب تبكير المالية مواعيد صرف الموظفين رواتب 4 أشهر

المال- خاصأصدرت وزارة المالية كتابا دوريا رقم 61 لسنة 2018 بشأن صرف المرتبات والأجور للعاملين بالجهاز الادارى للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة وكذلك "صرف النفقة" عن شهور يونيه و يوليو واغسطس وسبتمبر 2018، وفق بيانوسيتم صرف مرتبات وأجور شهر يونيه يوم الاربعاء 13 يونيه 2018 ، و مرتبات شهر

المال- خاص

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا رقم 61 لسنة 2018 بشأن صرف المرتبات والأجور للعاملين بالجهاز الادارى للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة وكذلك “صرف النفقة” عن شهور يونيه و يوليو واغسطس وسبتمبر 2018، وفق بيان

وسيتم صرف مرتبات وأجور شهر يونيه يوم الاربعاء 13 يونيه 2018 ، و مرتبات شهر يوليو يوم الثلاثاء 17 يوليو 2018 ومرتبات شهر اغسطس يوم الخميس 16 اغسطس 2018 ومرتبات شهر سبتمبر يوم الخميس 20 سبتمبر 2018، وذلك بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية 2017/2018 وقرب حلول المناسبات الرسمية للدولة.

وأشار عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إلى أن الكتاب الدورى تضمن ضرورة مراعاة خصم ما قد يصرف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة بدون وجه حق من استحقاقات المدة التالية.

وطالبت وزارة المالية المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والاجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.