تعرف على سبب اعتراض إسكان النواب على مشروع قانون مخالفات البناء

ياسمين فواز اعترض أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب على بعض مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء داخل الأحزمة العمرانية المقدم من الحكومة، مؤكدين إغفال القانون لمواد التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى المملوكة للدولة. ويتضمن مشروع القانون بأنه يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة ل

ياسمين فواز

اعترض أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب على بعض مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء داخل الأحزمة العمرانية المقدم من الحكومة، مؤكدين إغفال القانون لمواد التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

ويتضمن مشروع القانون بأنه يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغيير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا الآتى:

“الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية”.

كما ينص علي ان تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية، ويقدم مطلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

كما تئول المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها الآتى: نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، ونسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.

من جانبه أكد النائب عمر وطني، عضو لجنة الاسكان ،إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية المقدم من الحكومة يعد من القوانين الهامة، التي تشغل قطاعًا عريضًا من المجتمع المصري، لافتًا إلي أنه سيتم اقراره خلال دور الانعقاد الحالي.

وأضاف وطني، أنه بعد اقرار هذا القانون لن يتم السماح بالمخالفة سواء بمصادر المبنى بالكامل أو سداد قيمة المخالفة بالكامل، مشددًا على ضرورة خروج تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 بالتزامن مع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بهدف الحفاظ على هيبة الدولة في تطبيق القانون والسيطرة علي فوضي المخالفات.

وطالب عضو مجلس النواب، بوضع جدول زمني واضح لتطبيق المخالفات بالقانون، وما هو الوقت الذي لا يجوز معه التصالح، بجانب تضمن اللائحة التنفيذية للقانون حال إقراره على تحديد نسبة من القيمة البيعية والسوقية للمنطقة.

فيما اقترح النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن يتم إصدار التصالح في مخالفات البناء بالتوازي مع قانون البناء الموحد حتى لا يحدث فجوة قانونية بينهما، لأنهم يكملون بعضهم، لافتا إلى أن قانون التصالح يعالج أمر واقع وكارثة حدثت منذ 40عاما وقانون البناء الموحد يضع اشتراطات محترمة للبناء وبالتالي يجب خروجهم بالتوازي.

وأضاف عبد العزيز أنه لا بد من خروج قانون التصالح مع المباني المخالفة حتى يعالج هذه الكارثة التي أصبحت أمر واقع، حيث أن هناك مليون و800 ألف مبنى مخالف تقريبا في الأحوزة العمرانية، بخلاف التعدي على الاراضي الزراعية، موضحا أن هناك مقارنة بين القانون الذي تقدمت به لجنة الإسكان والقانون الذي قدمته الحكومة القانون، لافتا إلى أن هذا القانون عند إصداره سيكون مؤقت لمدة 3 شهور فقط مثل قانون تقنين أوضاع واضعي اليد.

وأوضح عبد العزيز أن هناك بعض المشكلات التي ظهرات في التعامل مع الأراضي الزراعية والتعامل معها، بما لم يخالف المادة 29 من الدستور، حتى لا يكون هناك تعارض بين القانون والدستور وضرورة حل تلك المشكلة.

واعتبر فهمي أن هذا القانون من أهم القوانيين التي سوف يصدرها مجلس النواب في دورتة الحالية، وأنه يمس أكثر من نصف سكان مصر، وحيث أن هذة المخالفات تعدت مليون و800 ألف مخالفه داخل الأحوزة العمرانية فقط دون الزراعية نتيجة فساد واهمال المحليات وعدم وجود من يمثلها منذ 2011.

وأضاف عبدالعزيز أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم أيضا قيمة الغرامات التي سوف تفرض علي المخالفين، وأنه لابد أن تكون عادلة وقابلة للتطبيق وغير مبالغ فبها خاصة السكنية.

وفى نفس السياق قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن فرض غرامة تتمثل فى فرض رسم نسبة على القيمة البيعية أفضل حتى لا يتعرض أحد المواطنين للظلم ولمراعاة ظروف المواطنين حال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة تضمين اللائحة التنفيذية للقانون حال إقراره ما ينص على تحديد نسبة من القيمة البيعية والسوقية للمنطقة.

وأكد إسماعيل، على أنه بعد اقرار هذا القانون لن يتم السماح بالمخالفة سواء بمصادر المبنى بالكامل أو سداد قيمة المخالفة بالكامل، مشددًا على ضرورة خروج تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 بالتزامن مع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

فيما اعترض الدكتور محمد العقاد عضو اللجنة، على بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء ،قائلا” به مواد غير قابلة للتنفيذ، مثل عدم التصالح فى مخالفات البناء على الأراضي.