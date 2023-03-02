تعرف على زيادة المرتبات بعد قرار الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا اليوم بشأن زيادة المرتبات إضافة إلى الإسراع بإعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
وتمت الموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة على النحو التالي:
بالنسبة للدرجة الثالثة لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا
الدرجة الثانية تكون بقيمة 5000 جنيه.
بالنسبة لحاملي درجة الماجيستير للعاملين بالدولة لتكون 6 آلاف جنيه شهريا.
بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه للعاملين للدولة لتكون 7 آلاف جنيه.
ويعد هذا القرار طوق نجاة لكثير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالكادر الخاص نتيجة ارتفاع أسعار كافة السلع الغذائية والاستهلاكية في السوق المحلية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.