تعرف على زيادات تكلفة ملء خزان الوقود لأكثر 10 طرازات مبيعًا

شريف عيسى
أدّت زيادات أسعار الوقود التى أعلنتها الحكومة، السبت الماضى، إلى ارتفاع تكلفة ملء خزان الوقود الخاص بالسيارات الملاكى، خاصة مع ارتفاع أسعار بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 35%.
ويعد بنزين 92 أكثر أنواع الوقود استخدامًا من قِبل شريحة السيارات الملاكى، خاصة أن أغلب شركات السيارات، سواء المجمعة أو المستوردة تنصح باستخدامه.
فيما يلي ترصد “المال” الزيادة فى تكلفة ملء خزان الوقود لأكثر 10 طرازات مبيعًا بسوق السيارات اعتمادًا على الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”:
م
اسم الطراز
حجم خزان الوقود
التكلفة قبل الزيادة
التكلفة بعد الزيادة
معدل الزيادة
1
نيسان صنى
41 لترًا
205
277
72
2
هيونداى فيرنا
45 لترًا
225
304
79
3
شيفورليه اوبترا
54 لترًا
270
365
95
4
نيسان سنترا
52 لترًا
260
351
91
5
هيونداى توسان
62 لترًا
310
419
109
6
تويوتا كورولا
55 لترًا
275
371
96
7
هيونداى إلنترا
53 لترًا
265
358
93
8
رينو كادجار
55 لترًا
275
371
96
9
كيا سيراتو
50 لترًا
250
338
88
10
ميتسوبيشى لانسر
59 لترًا
295
398
103
الأسعار بالجنيه