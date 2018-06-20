سيــارات

تعرف على زيادات تكلفة ملء خزان الوقود لأكثر 10 طرازات مبيعًا

شريف عيسى أدّت زيادات أسعار الوقود التى أعلنتها الحكومة، السبت الماضى، إلى ارتفاع تكلفة ملء خزان الوقود الخاص بالسيارات الملاكى، خاصة مع ارتفاع أسعار بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 35%. ويعد بنزين 92 أكثر أنواع الوقود استخدامًا من قِبل شريحة السيارات الملاكى، خاصة أن أغل
8:14 م, الأربعاء, 20 يونيو 18 8:14 م, الأربعاء, 20 يونيو 18

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شريف عيسى

أدّت زيادات أسعار الوقود التى أعلنتها الحكومة، السبت الماضى، إلى ارتفاع تكلفة ملء خزان الوقود الخاص بالسيارات الملاكى، خاصة مع ارتفاع أسعار بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 35%.

ويعد بنزين 92 أكثر أنواع الوقود استخدامًا من قِبل شريحة السيارات الملاكى، خاصة أن أغلب شركات السيارات، سواء المجمعة أو المستوردة تنصح باستخدامه.

فيما يلي ترصد “المال” الزيادة فى تكلفة ملء خزان الوقود لأكثر 10 طرازات مبيعًا بسوق السيارات اعتمادًا على الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”:

 

م

اسم الطراز

حجم خزان الوقود

التكلفة قبل الزيادة

التكلفة بعد الزيادة

معدل الزيادة

1

نيسان صنى

41 لترًا

205

277

72

2

هيونداى فيرنا

45 لترًا

225

304

79

3

شيفورليه اوبترا

54 لترًا

270

365

95

4

نيسان سنترا

52 لترًا

260

351

91

5

هيونداى توسان

62 لترًا

310

419

109

6

تويوتا كورولا

55 لترًا

275

371

96

7

هيونداى إلنترا

53 لترًا

265

358

93

8

رينو كادجار

55 لترًا

275

371

96

9

كيا سيراتو

50 لترًا

250

338

88

10

ميتسوبيشى لانسر

59 لترًا

295

398

103

                                                                                                                                                               الأسعار بالجنيه

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