تعرف على زيادات تكلفة ملء خزان الوقود لأكثر 10 طرازات مبيعًا

شريف عيسى أدّت زيادات أسعار الوقود التى أعلنتها الحكومة، السبت الماضى، إلى ارتفاع تكلفة ملء خزان الوقود الخاص بالسيارات الملاكى، خاصة مع ارتفاع أسعار بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 35%. ويعد بنزين 92 أكثر أنواع الوقود استخدامًا من قِبل شريحة السيارات الملاكى، خاصة أن أغل

شريف عيسى

أدّت زيادات أسعار الوقود التى أعلنتها الحكومة، السبت الماضى، إلى ارتفاع تكلفة ملء خزان الوقود الخاص بالسيارات الملاكى، خاصة مع ارتفاع أسعار بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 35%.





ويعد بنزين 92 أكثر أنواع الوقود استخدامًا من قِبل شريحة السيارات الملاكى، خاصة أن أغلب شركات السيارات، سواء المجمعة أو المستوردة تنصح باستخدامه.

فيما يلي ترصد “المال” الزيادة فى تكلفة ملء خزان الوقود لأكثر 10 طرازات مبيعًا بسوق السيارات اعتمادًا على الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”: