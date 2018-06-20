اتصالات وتكنولوجيا

تعرف على زيادات أسعار خدمات أوبر وكريم‎ منذ التعويم

سمية كمال ترصد بوابة المال نيوز اليوم الاربعاء التطور التاريخى فى اسعار خدمات شركتى أوبر وكريم لطلب النقل الذكى عبر المحمول منذ الزيادة الاولى فى اسعار المحروقات خلال نوفمبر  2016 بعد التعويم .  يشار إلى أن كريم قررت فى فبراير 2017 تجديد خدمات منصتها الإلكترونية بالسوق المحلية، من
7:06 م, الأربعاء, 20 يونيو 18 7:06 م, الأربعاء, 20 يونيو 18

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سمية كمال


ترصد بوابة المال نيوز اليوم الاربعاء التطور التاريخى فى اسعار خدمات شركتى أوبر وكريم لطلب النقل الذكى عبر المحمول منذ الزيادة الاولى فى اسعار المحروقات خلال نوفمبر  2016 بعد التعويم .

 يشار إلى أن كريم قررت فى فبراير 2017 تجديد خدمات منصتها الإلكترونية بالسوق المحلية، من خلال دمج خدمتي انجزني وeconomy معًا في خدمة goحيث أطلقت اسم جو بلس على خدمة بيزنس.

جدول يوضح تطور اسعار خدمات اوبر وكريم منذ نوفمبر 2016

التاريخ

اوبر

كريم

نوفمبر  2016

اكس

فتح العداد : 3 جنيهات

سعر الكيلو متر : 1.30جنيه

ساعة الانتظار : 12 جنيه

 

سيليكت

فتح العداد : 5 جنيهات

سعر الكيلو متر : 1.40 جنيه

ساعة الانتظار : 18 جنيه

 

فتحة العداد:5.5 جنيه

سعر الكيلو : 1.6 جنيه

ساعة الانتظار 14 جنيه

يوليو  2017

 

 

 

اكس

فتحة العداد:6 جنيهات

سعر الكيلو:1.85 جنيه

ساعة الانتظار:15 جنيه

 

سيليكت

فتحة العداد:7 جنيهات

سعر الكيلو:2 جنيه

ساعة الانتظار:24 جنيه

جو

فتحة العداد:5 جنيه

الكيلو: 1.8 جنيه

ساعة الانتظار: 27 جنيه

 

جو بلس

فتحة العداد:6 جنيه

سعر الكيلو:2.10 جنيه

ساعة الانتظار:36 جنيه

فبراير  2018

اكس

فتح العداد:7 جنيهات

سعر الكيلو:2 جنيهات

دقيقة الانتظار: جنيه18

 

سيليكت

فتح العداد :10 جنيهات

سعر الكيلو 2.5 جنيه

ساعة الانتظار: 30 جنيه

جو

فتح العداد: جنيهات7

سعر الكيلو:2.47 جنيه

دقيقة الانتظار:35 جنيه

 

جو بلس

فتح العداد:8 جنيه

سعر الكيلو:2.76 جنيه

دقيقة الانتظار:51 جنيه

يونيو  2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اوبر اكس

فتحة العداد:7 جنيه

سعر الكيلو:2.30 جنيه

ساعة الانتظار:18 جنيه

 

 

 

اوبر سيليكت

فتحة العداد:10 جنيه

سعر الكيلو:2.90 جنيه

ساعة الانتظار:30 جنيه

جو

فتحة العداد:7.5 جنيه

سعر الكيلو: غير متوافر

ساعة الانتظار:غير متوافرة

 

 

جوبلس

فتحة العداد:10.25 جنيه

سعر الكيلو:غير متوافرة

ساعة الانتظار:غير متوافرة

 

 

 

 


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