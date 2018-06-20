تعرف على زيادات أسعار خدمات أوبر وكريم منذ التعويم
سمية كمال ترصد بوابة المال نيوز اليوم الاربعاء التطور التاريخى فى اسعار خدمات شركتى أوبر وكريم لطلب النقل الذكى عبر المحمول منذ الزيادة الاولى فى اسعار المحروقات خلال نوفمبر 2016 بعد التعويم . يشار إلى أن كريم قررت فى فبراير 2017 تجديد خدمات منصتها الإلكترونية بالسوق المحلية، من
سمية كمال
ترصد بوابة المال نيوز اليوم الاربعاء التطور التاريخى فى اسعار خدمات شركتى أوبر وكريم لطلب النقل الذكى عبر المحمول منذ الزيادة الاولى فى اسعار المحروقات خلال نوفمبر 2016 بعد التعويم .
يشار إلى أن كريم قررت فى فبراير 2017 تجديد خدمات منصتها الإلكترونية بالسوق المحلية، من خلال دمج خدمتي انجزني وeconomy معًا في خدمة goحيث أطلقت اسم جو بلس على خدمة بيزنس.
جدول يوضح تطور اسعار خدمات اوبر وكريم منذ نوفمبر 2016