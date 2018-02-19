تعرف على زيادات أسعار المتر بالمهندسين

محمود زكي شهدت أسعار المتر بمنطقة المهندسين زيادة جديدة، بداية من العام الحالي، وفقًا لما ذكره عدد من الوسطاء العقاريين، حيث أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 5 و10%، وذلك على الوحدات التجارية والإدارية والسكنية. وأضافوا أنه رغم زيادة أسعار المتر فإن المنطقة…

محمود زكي

شهدت أسعار المتر بمنطقة المهندسين زيادة جديدة، بداية من العام الحالي، وفقًا لما ذكره عدد من الوسطاء العقاريين، حيث أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 5 و10%، وذلك على الوحدات التجارية والإدارية والسكنية.

وأضافوا أنه رغم زيادة أسعار المتر فإن المنطقة تشهد حالة من الطلب المتزايد على الوحدات، خاصة من جانب المصريين المقيمين بالخارج.

وتوقّع الوسطاء العقاريون مزيدًا من الزيادة بأسعار المتر بداية من موسم الصيف المقبل، ولا سيما أن تلك الفترة يزداد الطلب فيها على شراء الوحدات بالمنطقة.



وترصد المال متوسط الأسعار للمتر التجاري والإداري والسكني في شوارع منطقة المهندسين فى الجدول التالي:



