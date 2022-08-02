تعرف على رسالة كاظم الساهر للجمهور بعد وصوله مصر

وصل صباح الاثنين النجم العراقي كاظم الساهر لمصر ، استعدادا لإحياء حفله الغنائي المرتقب بـ”فوكا باي” بالساحل الشمالي الخميس 4 أغسطس الجاري وتنظمه منصة أنغامي وبعض المنصات الموسيقية الأخرى .

وحرص الساهر على توجيه رسالة خاصة للجمهور المصري فور وصوله بفيديو عبر حسابه الرسمي قال فيه: “مساء الخير جمهوري العزيز احنا بمصر بين أحبابنا وإن شاء الله ألتقكيم يوم الخميس الساعة 7 ونصف في فوكا باي بالساحل الشمالي الجميل”.

وظهر في الخلفية وراؤه شاطئ البحر بموسيقى أغنيته الشهيرة ” قولي أحبك ” .

ويأتي هذا الحفل للساهر بعد غيابه حوالي 13 عاما عن الحفلات الغنائية والتواجد بمصر.

وتم طرح تذاكر الحفل الأيام الماضية ووصلت أسعار الفئة الأولى من 6500 حتى 8000 جنيه وأسعار الفئة الثانية من 4000 حتى 6000 جنيه والأخيرة من 1500 حتى 3000 جنيه ، حسبما أعلن موقع Ticket Egypt.