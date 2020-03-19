تعرف على رسائل النواب إلى المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا

ناشد نواب البرلمان أطياف الشعب المصري الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي دعت لها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا، حرصا علي سلامة وصحة المواطنين .



كما اقترح بعضهم لدعم تلك الإجراءات من خلال تقديم المشروبات والوجبات بالمطاعم والكافيهات أثناء فترة العمل التي نص عليها القرار بأطباق وكوب كرتونية.

برلماني يدعو المواطنين بدعم الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا

طالب النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، المواطنين بالالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، التي أكدت عليها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وأن يكونوا علي قدر المسؤولية وعدم الاستخفاف بالإرشادات الطبية حفاظاً علي الصحة العامة، مشيرًا إلي أن الاجراءات الحكومية جاءت حرصاً علي الصحة العامة بما يستلزم أن يكون الجميع علي قدر المسئولية.

وأضاف “الكومي”، في تصريحات له، اليوم، علي أهمية التزام الأمهات بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وإلزام ابنائهم المنازل، مؤكدًا أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس لا يعني إنها إجازة للطلاب للتنزهه فى الحدائق والنزول إلي الشوارع.

ودعا نائب “مستقبل وطن”، إلي عدم الانسياق وراء الشائعات التي تحاول القوى الكارهة والتي كانت آخرها حول أعداد المصابين في مصر.

وأشار إلي أن الهدف من تلك الشائعات خلق حالة من الفزع والرعب في نفوس المواطنين وضرب وحدته الشعب وتكاتفه في هذه اللحظات الحيوية، في حين أن الحكومة تتعامل بشفافية متناهية مع الفيروس منذ البداية سواء فيما يتعلق بأي إصابات أو اشتباهات.

برلماني: قرارات الحكومة لحمايتكم من فيروس كورونا

فيما وجه النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية رسالة إلى المواطنين الذين يتحايلون على قرارت الحكومة، سواء بإقامة الأسواق ليلا بعد منعها، أو تناول الشيشة في القهاوي بطريقة ملتوية، أو أي ممارسات تساعد على انتشار فيروس كورونا بالتدبر والتفكير في عاقبة تلك الأفعال وخطرها عليهم أولا وعلى ذويهم ثانيا.

وقال الجوهري: “لو حضرتك أو حضرتك مش خايفة على نفسك خافوا على أولادكم خافوا على كبار السن خافوا على أصحاب الأمراض المزمنة، قرارات الحكومة لحمايتكم وليس ضدكم حتى تتحايلوا عليها”.

وأضاف الجوهري أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات قوية وحاسمة للحد من انتشار الفيروس في هذه اللحظة الحاسمة للسيطرة على الفيروس، حرصا على سلامة المصريين وذويهم.

وأكد الجوهري أن هناك دورا مجتمعيا على كل فرد من أفراد المجتمع، أبسطه أن يتخذ الفرد إجراءات الوقاية الفردية وأن يلتزم بالتعليمات التي تصدرها الجهات المتخصصة وأن يحاول الحد من تحركاته، وألا يقوم بأي أفعال قد تضر أهله وأبناء منطقته أو قريته أو مصر بشكل عام.

ومطالب باستخدام الأكواب والأطباق الكرتونية في المقاهي

من ناحيته رحب الدكتور أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الذى أصدره اليوم والذى على غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وأكد عضو البرلمان أن القرار لا يسرى على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها‪.‬

وطالب عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، جميع الأجهزة التنفيذية بشكل عام والمحليات بشكل خاصة على متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء لحماية مصر وشعبها من تفشي مرض كورونا.

وأضاف أن لابد من تقديم المشروبات والوجبات بالمطاعم والكافيهات أثناء فترة العمل التي نص عليها القرار بأطباق وكوب كرتونية، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة أن الأطباق المعدنية والكوب الذي يقدم به المشاريب والوجبات بالمطاعم يساهم بشكل كبير في نقل الفيروس للمواطنين‪.‬

وأشاد النائب أشرف عمارة، عضو البرلمان بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بصرف مرتبات شهر مارس الحالي للعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة في المواعيد المقررة بحيث تكون متاحة بماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من يوم 24 مارس الحالي.

وشدد علي أن الحكومة تراعي المواطنين خاصة في الظروف الحالية، وصرف المرتبات يساعد على تلبي احتياجات المواطنين.