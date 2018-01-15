تعرف على رد مصر على اعتراض قطر طائرة إماراتية

أكد شريف فتحي وزير الطيران المدني أن إعتراض طائرات مقاتلة قطرية للطائرات المدنية الإماراتية يمثل خرقا للاتفاقيات والأعراف الدولية بل والقيم الإنسانية لأنه يعرض أرواح المسافرين والأبرياء للخطر

وكانت الهيئة العامة للطيران المدنى الإماراتية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم أن مقاتلات قطرية قامت باعتراض طائرتين مدنيتين خلال مرحلة نزولهما إلى مطار البحرين الدولى

وأشار وزير الطيران المدني في تصريح صحفي إلى أن لدولة الإمارات الحق في اعتراضها على هذا الخرق بالسبل القانونية .

وأكد فتحى -اليوم الاثنين- أن اعتراض الرحلات التجارية المدنية معروفة المسار والحاصلة على الموافقات والتصاريح المطلوبة هو تصرف غير مبرر وفية خطر شديد على أمن وسلامة الملاحة الجوية.

وشدد على أن ما حدث يمثل خرقا للاتفاقيات والأعراف الدولية بل والقيم الإنسانية لأنه يعرض أرواح المسافرين والأبرياء للخطر ولدولة الإمارات الشقيقة الحق في اعتراضها على هذا الخرق بالسبل القانونية .