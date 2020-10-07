نقل وملاحة

تعرف على رحلات مصر للطيران غدًا الخميس 8-10-2020

48 رحلة جوية لنقل 5800 راكب
دعاء محمود 6:37 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 6:37 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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أعلنت مصر للطيران، اعتزامها تسيير 48 رحلة جوية غدًا الخميس، بواقع 35 رحلة دولية، و 9 رحلات داخلية بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوي.

وأفادت مصادر مطلعة بمصر للطيران، بأنه من المقرر أن تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5800 راكباً، علي أن تنطلق رحلة واحدة إلى كل من باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، أديس أبابا، ندچمينا، الخرطوم، الشارقة، البحرين، نيويورك، أكرا، لاجوس، أبوچا، موسكو، بغداد، مسقط، جوهانسبرج، القصيم، المدينة المنورة.

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وأضافت مصر للطيران، أنه سيتم تشغيل 3 رحلات إلي كل من دبي وجدة ورحلتين إلي الدمام، وأبو ظبي، والرياض، واسطنبول وبيروت، إلي جانب 9 رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات إلي الغردقة، و3 رحلات إلي شرم الشيخ ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان.

إحدى طائرات مصر للطيران
طائرة إيرباص

رحلات مصر للطيران اليوم

وتسير مصر للطيران، على مدار اليوم الأربعاء، 35 رحلة جوية إلي 14 وجهة دولية و 4 وجهات داخلية، بخلاف 4 رحلات للشحن الجوي، وذلك لنقل 4 آلاف راكب.

وتنطلق رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة الدولى، بمعدل رحلة واحدة إلي كل من أمستردام، باريس، لندن، ميلانو، الشارقة، بغداد، بيروت، نيويورك، المدينة المنورة، بالإضافة إلي 4 رحلات إلي كل من جدة، و3 رحلات إلى دبي، ورحلتين إلي كل من إسطنبول، الدمام والرياض.

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كما تطلق مصر للطيران 7 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلي شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى كلاً من الأقصر وأسوان.

رحلات لمطار شرم الشيخ

وكان مطار شرم الشيخ الدولى، استقبل أولى رحلات شركة الخطوط الجوية التركية Turkish Airlines عقب استئناف الحركة الجوية إلى مطار شرم الشيخ بعد جائحة فيروس كورونا المستجد قادمة من تركيا وعلى متنها 125 راكبا.

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ومن المقرر أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعيا من تركيا إلي شرم الشيخ.

كما استقبل مطار شرم الشيخ أولى رحلات شركة Edelweiss Air السويسرية قادمة من زيورخ وعلى متنها 151 راكبا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة واحدة أسبوعيا بعد توقف رحلاتها لشرم الشيخ منذ عام 2016.

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بقلم دعاء محمود

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