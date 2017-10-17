تعرف على راتب رئيس مايكروسوفت في العام

إعداد– عبدالغفور أحمد محسنحصد ستايا ناديللا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت أكثر من 20 مليون دولار أجرا ومكافآت عن عمله في الشركة خلال العام المالي الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات نشرتها مايكروسوفت على موقعها ونقلها "بيزنس انسايدر".وحصل ناديللا الذي يبلغ راتبه السنوي 1.450 مليون دولار

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن



حصد ستايا ناديللا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت أكثر من 20 مليون دولار أجرا ومكافآت عن عمله في الشركة خلال العام المالي الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات نشرتها مايكروسوفت على موقعها ونقلها “بيزنس انسايدر”.

وحصل ناديللا الذي يبلغ راتبه السنوي 1.450 مليون دولار فقط، على هذا المبلغ بعدما حقق كل الأهداف المطلوبة منه والتي منح بموجبها مكافآت ضخمة على هيئة أموال نقدية وحصة أسهم في الشركة.

وبموجب البيانات، تقاضى ناديللا 7.032 مليون دولار بعدما حقق الأهداف المطلوبة منه في 3 ملفات رئيسية هي “المنتج والاستراتيجية” و “العملاء وحاملي الأسهم” و”الثقافة والقيادة التنظيمية”.

وحقق ناديللا المطلوب منه في “الثقافة والقيادة التنظيمية” بنسبة 145%، وحقق 125% في ملف “العملاء وحاملي الأسهم”، كما حقق أهداف ملف “المنتج والاستراتيجية” بنسبة 100%.

وقرر مجلس إدارة الشركة منح ناديللا حصة أسهم في الشركة بقيمة 11.434 مليون دولار نظير مجمل أعماله، فضلا عن 97.189 مليون دولار كتعويضات عن بعض البنود كالهدايا الخيرية، وهو ما يعني أن ناديللا حصد 20.014 مليون دولار في الإجمال.

ويعد هذا الرقم هو الأعلى لناديلا الذي حصد العام الماضي 17.69 مليون دولار فقط، بعد أن تأثرت مكافآته بالأداء السئ لنشاط الهواتف الذكية التابع لمايكروسوفت.