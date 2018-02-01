تعرف على راتب المدير الفني الجديد للإسماعيلي

علي المصريعلمت "المال" من مصادر مطلعة أن البرتغالى بيدرو بارني المدير الفني الجديد فريق الكرة اﻷول بالنادي الإسماعيلي، سيحصل على راتب شهري قدره 12 ألف دولار، بعدما وقع عقود قيادة الدروايش صباح اليوم الخميس.وأضافت المصادر أن إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، وصديق المدرب، هو من طرح اسم بيدرو ل

علي المصري



علمت “المال” من مصادر مطلعة أن البرتغالى بيدرو بارني المدير الفني الجديد فريق الكرة اﻷول بالنادي الإسماعيلي، سيحصل على راتب شهري قدره 12 ألف دولار، بعدما وقع عقود قيادة الدروايش صباح اليوم الخميس.

وأضافت المصادر أن إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، وصديق المدرب، هو من طرح اسم بيدرو لتولي القيادة الفنية للقلعة الصفراء، خلفًا ﻷبوطالب العيسوي، الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق.

ويقود بيدرو مران الفريق الذي سيقام اﻵن استعداداً لملاقاة الإنتاج الحربى يوم السبت المقبل فى الجولة 22 من مسابقة الدوري العام، التي يحتل الدراويش المركز الثاني بها، برصيد 42 نقطة بعد مرور 21 جولة من المسابقة.

ووقع بيدرو على عقود تدريب الدراويش، عقب الجلسة التي عقدها مع المهندس إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي والمشرف العام على فريق الكرة، وشهدت توقيع العقود والاتفاق على كل ما يخص الفريق في المرحلة القادمة، بحضور المهندس خالد فرو، نائب رئيس النادي، والمهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة، باﻹضافة للشاطر.