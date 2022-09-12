تعرف على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، حيث يستطيع طلبة الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط (https://tansik.digital.gov.eg/application/).

والرابط سالف الذكر هو الرابط الرسمي لموقع التنسيق الالكتروني التابع لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويُمكن الرابط الطلبة من الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي بالاسم ورقم الجلوس.

ويقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به ورقمه السري للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي.

والمرحلة المرحلة الثالثة 2022 تعتبر هي الأخيرة في اختيار طلاب الثانوية العامة للكليات والمعاهد التي يرغبون في الالتحاق بها، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب 66 ألفًا و754 طالبًا، بحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشفت مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عن وجود أماكن خالية بالكليات والمعاهد، مثل كلية الحقوق وكلية الآداب بنظام الانتساب الموجه لطلاب الشعبة العلمية سواء علمي علوم أو علمي رياضة.

ويضاف إلى ما سبق كليات القدرات التي تحتاج القبول بها اجتياز اختبارات لطلاب الشعبة الأدبية منها كليات التربية الرياضية والتربية النوعية والتربية الموسيقية والتربية الفنية، والمعاهد العليا الخاصة المتوسطة.

يذكر أن المرحلة الأولى 2022 للجامعات والمعاهد بدأت يوم الخميس الموافق 11 أغسطس الماضي حتى يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الماضي، بعد مد المرحلة لمدة يوم واحد، بحد أدنى 365 درجة فأكثر بنسبة 89.02% للشعبة العلمية،، و264.5 درجة فأكثر بنسبة 64.51% للشعبة الأدبية، بإجمالي 117197 طالب وطالبة، حيث تخلف عن هذه المرحلة 560 طالب وطالبة.

ويشار إلى أن المرحلة الثانية بدآت من يوم 18 أغسطس لمدة 5 أيام، بحد أدنى 246 درجة فأكثر بنسبة 60% لطلاب الشعبة العلمية، و238 درجة بنسبة 58.05% للشعبة الأدبية، بإجمالي 269202 طالب وطالبة.