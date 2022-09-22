تعرف على رابط «نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2022»

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2022 متاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدة أن الصفحة الرسمية للتنسيق ليس لها أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوزارة أن الطلاب يستطيعون من خلال هذا الرابط (https://tansik.digital.gov.eg/application/) التعرف على نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2022 .

وقد تقرر لأول مرة هذا العام أن يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق بموجب إذن دفع يطبع من على الموقع الإلكتروني للتنسيق لدفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة، وذلك على الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم حساب الدائنون رقم (9190447778)، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري علي الهاتف المحمول المسجل بالموقع حتى يتم حضور الطالب إلى المكتب أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات.

ويتاح للطالب بواسطة برنامج تسجيل التنسيق الإلكتروني للشهادات المعادلة حجز الموعد والتاريخ للذهاب إلي مقر المكتب أو أي من فرعيه لتسليم أوراقه مرفقة بطبعة البيانات الأساسية والدرجات والرغبات.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد قد أعلن مد فترة قبول الشهادات المعادلة حتى يوم 12 سبتمبر الماضي، نظرًا لتأخر صدور بعض الشهادات المعادلة، وذلك حرصًا على مصالح الطلاب، وتمكينهم من التنسيق بالجامعات الحكومية.