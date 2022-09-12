تعرف على رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2022 .. للدور الأول والثاني

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعا الالكتروني نتيجة تنسيق الأزهر 2022 من خلال الرابط (https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx).

ويقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به ورقمه السري للاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2022.

وقد اعتمد أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( العلمي، والأدبي) والشعبة الإسلامية، وكذلك معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسي 2021-2022 م.

يذكر آن نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي بلغت 62.20%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 66.13%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 64.80 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 61280 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57645.

وفي نفس السياق، بلغت نسبة النجاح العامة للدورين لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 93.06% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، و100% لنتيجة شعبة العلوم الإسلامية.

ومن الممكن معرفة نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية – الدور الثاني 2021*2022 – من خلال الرابط (https://natiga.azhar.eg/secondary2nd2022.html).

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، حيث يستطيع طلبة الثانوية العامة (الشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية) الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط (https://tansik.digital.gov.eg/application/).

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين للمرحلة الثالثة ابتداءًا من غدا الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل الموافق 17-9-1982، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (https://tansik.digital.gov.eg/application).