تعرف على رابط الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي 2022

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات البحث على رابط الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي 2022 ، حيث شهد الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عمليات حجز وحدات صندوق الاسكان الاجتماعي، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط «سكن مصر، دار مصر، جنة» داخل المدن الجديدة، حيث يتم حجز الوحدات السكنية المطروحة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق.

وتعرض بوابة”المال” خلال السطور التالية،رابط الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 2022

رابط الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 2022



يمكن للمواطن الراغب فى حجز وحدات صندوق الإسكان الاجتماعى، زيارة رابط حجز شقق جنة مصر 2022، من هنا.

رابط الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 2022



ويمكن للعميل الراغب في حجز وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اتباع عدد من الخطوات التالية

1- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الرابط التالي:

https://nch.shmff.gov.eg/?fbclid=IwAR17vtbq2qNfaEWvzefFkRhNe3__e11u8_yGNuslG9wNa9bewCg_gZx8Jk0

2- الضغط على حجز شقق جنة مصر 2022.

3- الضغط على «دخول مستخدم حالي» وإدخال البيانات.

4- الضغط على «طلباتي»، من أعلى الصفحة على اليسار.

5- الضغط على «حجز الوحدة» من الجدول الموجود به البيانات.

6- اختيار المشروع والمدينة المطلوب الحجز بها.

7- اختيار كود حجز الوحدة السكنية المطلوبة.

8- الضغط على اختيار، ثم تظهر رسالة «تم الاختيار بنجاح»، وتظهر بيانات الوحدة.

المدن المطروح بها شقق جنة مصر 2022

(مدينة 6 أكتوبر، مدينة المنيا الجديدة، مدينة القاهرة الجديدة، مدينة الشروق، مدينة العبور)، على أن يتم سداد قيمة شقق جنة مصر 2022، من خلال أقساط شهرية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بفائدة 3% و8%، وتقسيط يصل إلى 30 سنة كحد أقصى.