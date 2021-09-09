لايف

تعرف على رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلتين الأولى والثانية

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2021 الأسبوع المقبل. رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي والثانية وسيتم إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2021 ، عبر…

جهاد سالم 12:06 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 12:06 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2021 الأسبوع المقبل.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي والثانية

وسيتم إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2021 ، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي : www.tansik.egypt.gov.eg

وأعلنت وزارة التعليم العالي، عن تسجيل نحو 65 ألف طالب في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات، في اليوم الثاني من بدء المرحلة.

وتستمر التعليم العالي في استقبال رغبات تحويلات تقليل الاغتراب حتى يوم الأحد المقبل.

نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية

على أن يتم إعلان النتيجة ، في اليوم التالي ، ما لم تقرر التعليم العالي منح مهلة إضافية للطلاب للتسجيل في تحويلات تقليل الاغتراب.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الإثنين.. ارتفاع طفيف في الحرارة واضطراب بالبحر الأحمر

ويمكن للطلاب التقدم للتحويل بين الكليات وتقليل الاغتراب ، من خلال معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية.

وشددت التعليم العالي والبحث العلمي ، على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في الدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه لن يسمح بدخول الطلاب دون ارتداء الكمامة.

وتتم تحويلات تقليل الاغتراب فى حدود النسبة المقررة 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية.

ضوابط تقليل الاغتراب

أولاً: التحويل بين الكليات الجامعية:

جاءت الشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن على النحو التالي:

اقرأ أيضا  بعد سحل سيدة.. تفاصيل سقوط عصابة سرقة حقائب اليد في الشرقية

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
• لا توجد تحويلات ورقية.
• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانياً: التحويلات بين المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة:

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العليا الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع

اقرأ أيضا  رابط موقع التنسيق الإلكتروني لطلبات تقليل الاغتراب


.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

احصل الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 بالاسم ورقم الجلوس

جهاد سالم 11:19 ص, الخميس, 9 سبتمبر 21

درجات الحرارة اليوم الخميس 9-9-2021 فى مصر

عصام عميرة 1:21 ص, الخميس, 9 سبتمبر 21

أب يتهم جدة طفلته بتعذيبها وحرقها.. والمتهمة: «سقطت في إناء مياه ساخنة»

أماني عوض 12:53 ص, الخميس, 9 سبتمبر 21

حالة الطقس اليوم الخميس 9-9-2021 في مصر.. حار ورياح نشطة

دعاء محمود 12:44 ص, الخميس, 9 سبتمبر 21

الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

المال - خاص 12:44 ص, الخميس, 9 سبتمبر 21

إخماد حريق في ورشة أخشاب بالجيزة.. وإصابة 2 عمال

أماني عوض 8:17 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21