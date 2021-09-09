تعرف على رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلتين الأولى والثانية

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2021 الأسبوع المقبل. رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي والثانية وسيتم إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2021 ، عبر…

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2021 الأسبوع المقبل.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي والثانية

وسيتم إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2021 ، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي : www.tansik.egypt.gov.eg

وأعلنت وزارة التعليم العالي، عن تسجيل نحو 65 ألف طالب في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات، في اليوم الثاني من بدء المرحلة.

وتستمر التعليم العالي في استقبال رغبات تحويلات تقليل الاغتراب حتى يوم الأحد المقبل.

نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية

على أن يتم إعلان النتيجة ، في اليوم التالي ، ما لم تقرر التعليم العالي منح مهلة إضافية للطلاب للتسجيل في تحويلات تقليل الاغتراب.

ويمكن للطلاب التقدم للتحويل بين الكليات وتقليل الاغتراب ، من خلال معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية.

وشددت التعليم العالي والبحث العلمي ، على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في الدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه لن يسمح بدخول الطلاب دون ارتداء الكمامة.

وتتم تحويلات تقليل الاغتراب فى حدود النسبة المقررة 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية.

ضوابط تقليل الاغتراب

أولاً: التحويل بين الكليات الجامعية:

جاءت الشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن على النحو التالي:

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانياً: التحويلات بين المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة:

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العليا الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع



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