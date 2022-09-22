تعرف على رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 للمرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 للمرحلة الثالثة ، وذلك من خلال هذا الرابط (https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx).

وتجدر الإشارة إلى أن رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 للمرحلة الثالثة سالف الذكر هو تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يذكر أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرر مد فترة التقديم لمرحلة التحويلات لتقليل اغتراب طلاب الثانوية العامة، لتنتهي فى تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين الماضي، بعد أن كان من المقرر لها أن تغلق مساء السبت الماضي، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب.

وأكد بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب للتحويل بين الكليات والمعاهد. وأوضح أنه يُسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر فى ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفى ضوء النسبة المُقررة من المجلس الأعلى للجامعات والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.

وتتكون الشروط والقواعد من مجموعة نقاط تتلخص في (التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات، وتكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة).