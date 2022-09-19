تعرف على رابط الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي لشهر سبتمبر 2022

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات بدء تحصيل فاتورة التليفون الأرضي من 15 أكتوبر القادم مع إعطاء فرصة سماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي حتى يوم 14 نوفمبر القادم، ثم يلي ذلك تحويل الخدمة إلى الاستقبال فقط لم تخلفوا عن السداد.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:

ويمكن للعميل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر من خلال الدخول على الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، من خلال الرابط، والاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

كما يمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي، من خلال الاتصال من التليفون الأرضي بالرقم المختصر للشركة 19777.

موعد تحصيل فاتورة الهاتف الأرضي لشهر سبتمبر 2022

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات فرصة أخيرة لعملائها لسداد فاتورة التليفون الأرضي حتى يوم 15 ديسمبر، وبدءًا من هذا التاريخ يتم فصل الخدمة وفرض الغرامات على غير المسددين لفاتورة التليفون الأرضي.

طرق دفع فاتورة الهاتف الارضي لشهر سبتمبر لعام 2022:

مكاتب الهيئة القومية للبريد الإلكتروني

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

فودافون كاش.

شركات التحصيل الإلكتروني ومنها فوري، ضامن، مصاري.