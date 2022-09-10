تعرف على رابط الاستعلام عن  فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2022

تعتزم الشركة المصرية للاتصالات we إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2022 يوم 15 سبتمبر الجاري وذلك للمحاسبة عن قيمة المكالمات في أشهر (يونيو و يوليو واغسطس) بالإضافة إلى قيمة الاشتراك الربع سنوي والتي تضاف إلى الفاتورة أثناء السداد.

تمنح المصرية للاتصالات فترة سماح للسداد حتى يوم 14 سبتمبر ثم تقوم بعد ذلك بتحويل الخط الأرضي للعمل بنظام الاستقبال لغير المسددين يوم 15 سبتمبر ثم تقوم بعد ذلك بتحويل الخط الى فترة الاستقبال.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2022:

الدخول إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات we من خلال الرابط التالي https://billing.te.eg/ar-eg

اختيار أيقونة الاستعلام عن فواتير الاستهلاك والمكالمات الزائدة.

كتابة بيانات صاحب الخط المتعاقد مع الشركة كاملة.

كتابة كود المحافظة ثم رقم الهاتف الأرضي.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور إجمالي المبلغ المطلوب دفعه لسداد قيمة الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2022

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