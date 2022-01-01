تعرف على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022.. وطرق السداد

تعتزم الشركة المصرية للاتصالات إصدار فاتورة اشتراك خدمات التليفون الأرضي عن آخر 3 شهور من 2021 وهي أكتوبر ونوفمبر وديسمبر يوم 15 يناير 2022.

ومن المقرر أن تنتهي فترة السماح للسداد خلال شهر، يوم 14 فبراير 2022، يلي ذلك تحويل خط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال يوم 15 فبراير 2022 ثم وقف العمل بنظام استقبال المكالمات عن الخط يوم 14 مارس 2022.

ويتم قطع الحرارة عن الخط وفرض غرامة للعملاء غير المسددين يوم 15 مارس 2022.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022

يطلب الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات we من العملاء بعض البيانات للاستعلام عن فاتورة الاشتراك وقيمة المكالمات عبر مجموعة خطوات التالية :-

تسجيل الدخول علي الموقع الالكتروني للشركة من خلال هذا الرابط (https://billing.te.eg/ar-eg).

الضغط على خدمة الاستعلام عن الفاتورة.

كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالخط المراد الاستعلام عنه وصاحبه المتعاقد مع الشركة.

تحديد مكان الخط بدقة واسم السنترال التابع له.

الضغط على كلمة استعلام إلكتروني.

ظهور إجمالي المبلغ المطلوب دفعه في الفاتورة بالتفصيل.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات وسائل دفع الفواتير بكافة أنظمة المحاسبة لتسهيل سداد الاشتراكات وقيمة المكالمات من الهاتف الارضي لفاتورة شهر يناير والتي ستصدر خلال أيام قليلة.

مقرات السنترالات المنتشرة في المحافظات.

فوادفون كاش.

خدمة فوري.

ماكينات atm لبنكي الأهلي و cib

الموقع الإلكتروني لشركة we.

خدمة أمان.

خدمة مصاري.

خدمة سداد.

خدمة ممكن.

خدمة bee.

مراكز البريد .

خدمة خدماتي.