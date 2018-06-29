تعرف على رأي وزير الآثار في شعار المتحف الكبير

دعاء محمودقال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه على استعداد لتنظيم مسابقة كبرى من أجل تصميم لوجو جديد للمتحف المصري الكبير، مؤكداً أن الشعار هو أحد المواد الترويجية للمشروع تمهيدًا لافتتاح المرحلة الأولى منه، كما أن اللوجو الحالي ليس نهائياً.وأكد الوزير في تصريحات صحفية، أن أغلب ردود الأفعا

دعاء محمود

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه على استعداد لتنظيم مسابقة كبرى من أجل تصميم لوجو جديد للمتحف المصري الكبير، مؤكداً أن الشعار هو أحد المواد الترويجية للمشروع تمهيدًا لافتتاح المرحلة الأولى منه، كما أن اللوجو الحالي ليس نهائياً.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية، أن أغلب ردود الأفعال تركت الحدث الهام وهو الإعلان عن إجراءات التأهيل لإدارة وتشغيل خدمات المتحف وتم التركيز بشكل تام على اللوجو رغم أنه يتشابه في تصميمه مع كافة تصميمات المتاحف الدولية.

وأضاف أن تصميم الشعار كان ضمن نطاق أعمال شركة تصميم العرض المتحفي الألمانية “اتيلييه بروكنر” والتي كانت قد فازت من خلال طرح عالمي شاركت فيه 12 شركة من 8 دول بمهمة تصميم العرض المتحفي لقاعات المرحلة الأولى للمتحف.

وأشار إلى أن رفض اللوجو كان بمثابة رفض للعرض كاملاً قائلاً: “أنا كنت في البداية غير مرتاح للشعار ولكن الأمر كان خاضعا للجنة فنية تضم عدداً من المتخصصين في هذا الشأن”.

وشدد على تقبله لأي انتقادات للوزارة وسيفتح الباب مرة أخرى لكل من يريد أن يقدم اقتراحًا من شأنه أن يعلو بأكبر صرح أثري عالمي المتحف المصري الكبير.

يذكر أن وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والآثار، أعلنتا خلال الشهر الماضي، عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير.

ويضم مشروع المتحف مساحات استثمارية شاسعة تشمل مركز للمؤتمرات يسع ألف شخص، وصالة سينما حديثة، ومطاعم مطلة على الأهرامات، بالإضافة إلى منطقة مفتوحة للمطاعم والكافتيريات ومحال تجارية، ومكتبات، ومركز لتعليم الحرف والفنون التقليدية، ومبنى متعدد الأغراض، وحدائق، وساحات واسعة لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية والأنشطة الترفيهية، ليصبح مجمع المتحف مقصداً ثقافياً وحضارياً وسياحياً وترفيهياً يضم جميع الخدمات التى تجعل من زيارته تجربة فريدة جاذبة للسياحة المحلية والعالمية.