تعرف على دور وكالة بازرعة الثقافى والتجارى

المال ـ خاص تعد وكالة «بازرعة» من أجمل الوكالات التى بنيت فى مصر إبان الحكم العثمانى، وهى نموذج فريد لعمارة هذا النوع من الأبنية، شيدت فى القرن 11 الهجرى ( 17الميلادي)، وهى تقع بشارع «التمبكشية» فى حى الجمالية بالقاهرة التاريخية. وعرفت وكالة «بازرعة» سابقا

المال ـ خاص

تعد وكالة «بازرعة» من أجمل الوكالات التى بنيت فى مصر إبان الحكم العثمانى، وهى نموذج فريد لعمارة هذا النوع من الأبنية، شيدت فى القرن 11 الهجرى ( 17الميلادي)، وهى تقع بشارع «التمبكشية» فى حى الجمالية بالقاهرة التاريخية.

وعرفت وكالة «بازرعة» سابقا بوكالة «الكيخيا»، نسبة إلى حسن كتخدا الملقب بـ«الكيخيا»، وكانت معدة لبيع الأخشاب، وظلت معروفة بهذا الاسم حتى أواخر القرن التاسع عشر، حين اشتراها محمد «بازرعة» وهو تاجر من أصل حضرمى، ثم أطلق عليها اسم «وكالة بازرعة» وخصصها لبيع الصابون النابلسى والبن اليمنى.

وتتكون الوكالة من جزءين: الأول تجارى: يضم حواصل تنتظم حول الصحن بالطابقين الأرضى والأول، بالاضافة إلى المحلات التجارية التى تطل على الواجهة الرئيسية للوكالة فى شارع «التمبكشية» بالطابق الأرضى، أما الجزء الثانى : فهو جناح سكنى يتكون من طابقين أعلى الحواصل، وتتكون كل وحدة سكنية من طابق أول فيه مدخل، ودورة مياه ومطبخ صغير وسلم وقاعة استقبال ومعيشة بارتفاع طابقين.

وقال الباحث سامح الزهار، المتخصص فى الآثار الإسلامية والقبطية، إن كسوة الكعبة، ظلت تخرج لفترة كبيرة من وكالة بازرعة، وهى أيضاً أول وكالة لبيع البن اليمنى فى مصر، موضحا أن بيع البن فى هذا التوقيت كان لأغراض أخرى منها تعزيز العلاقات السياسية.

وتابع أنه ظلت وكالة «بازرعة» تؤدى دورها فى تأصيل العلاقات المتجذرة بين اليمن ومصر من خلال البضائع اليمنية الأصل والمنبع، والتى جاءت معها فنون وثقافة وعادات وتقاليد اليمن طوال قرنين من الزمان، وبمختلف وسائل النقل سواء بالبحر أو بالبر.

وأضاف «الزهار» أن الوكالة خصصت أيضا لبيع الصابون النابلسى، وهى نموذج مكتمل تضم معالم معمارية رائعة، مثل المشربيات، مشيرا إلى أن الوكالة حاليا فارغة، مطالبا بضرورة توظيفها واستغلالها بشكل جيد لتحقيق هدفين الأول : ثقافى والثانى : مادى.

يذكر أنه خلال شهر مارس من عام 2002 افتتحت أعمال ترميم وصيانة الوكالة، بعد أن استغرق عمليات ترميمها نحو ثلاث سنوات، وتكلفت حوالى 5 ملايين جنيه، وذلك استعدادا لإقامة أنشطة فنية وثقافية بها على غرار وكالة الغورى.

وتضمنت أعمال الصيانة ترميما معماريا دقيقا للجدران والحوائط، وشمل تنظيف جميع الأخشاب من مشربيات ونوافذ وأبواب، ودهنها بمواد تحافظ على طبيعة الخشب ولا تؤثر فى طبيعته الأثرية، وتغيير بلاط البانكات التى تآكلت بفعل الزمن، وتزويد الوكالة بنظم إنارة على أعلى مستوى.