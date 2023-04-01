تعرف على دور شركات التأمين في التقليل من الانبعاثات الكربونية

تتمثل فكرة التقليل من الانبعاثات الكربونية بشكل أساسي في عملية تحليل الانبعاثات الممولة، حيث تقرر الشركة كيفية مشاركتها في تغير المناخ، وفي هذا الإطار تقوم بعض شركات التأمين بتحليل انبعاثاتها المؤمنة أو البصمة الكربونية للشركات التي تقدم لها التأمين.

وكشف الاتحاد المصري للتأمين أن اتجاه حساب انبعاثات الاحتباس الحراري يعد اتجاهًا ناشئًا في صناعة التأمين، حيث أصبحت شركات التأمين تركز على توجيه محافظها الاستثمارية الضخمة بعيدًا عن الأعمال التجارية الملوثة.

ولفت الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية، إلى تطورات أخيرة في صناعة التأمين، تتمثل في تأسيس تحالف التأمين من أجل الانبعاثات الصفرية Net-Zero Insurance Alliance (NZIA)، يتألف من 8 شركات تأمين وإعادة تأمين رائدة، تلتزم بتحويل محافظ التأمين وإعادة التأمين الخاصة بها إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

وفي سبتمبر 2021، أعلنت الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF) The Partnership for Carbon Accounting Financials، بالتعاون مع NZIA، عن إطلاق مجموعة أعمال لتطوير أول معيار عالمي لقياس الانبعاثات المؤمنة والكشف عنها.

وفي أكتوبر 2021، نشرت فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) Task Force on Climate-related Financial Disclosures تحديثًا لدليل التنفيذ الخاص بها، وأوصوا بوجوب إفصاح شركات التأمين عن المتوسط المرجح لكثافة الكربون أو انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالممتلكات التجارية وفروع التأمين ذات العلاقة، بما تسمح به البيانات والمنهجيات.

ختامًا، يمكن للأفراد عمومًا تقليل البصمة الكربونية الخاصة بهم عن طريق استخدام وسائل نقل أكثر استدامة، والتقليل من استهلاك اللحوم، مع ضرورة استهلاك المنتجات المحلية والموسمية وشراء الأشياء المستعملة، والملابس المصنوعة بطريقة مسئولة بيئيًا (معاد تدويرها أو تحمل ملصق بيئي) وغيرها من الممارسات.